它真的是百貨公司界的LV！巴黎莎瑪麗丹耗資7.5億歐元重新盛大開幕
2020年10月，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）於巴黎莎瑪麗丹（La Samaritaine）百貨發表的2021春夏女裝大秀，結合綠幕科技，建築本身的磅礡氣勢令人印象深刻，日前這座由巴黎零售商大亨Ernest Coqnacq首建於1870年的百貨公司重新開幕，在LVMH集團挹注7.5億歐元、投入1,800位人力的翻修之後，曾與春天、拉法葉、樂蓬馬歇百貨並列巴黎四大百貨的莎瑪麗丹，終於在艱困疫情中於6月23日重新開幕，並且以孔雀為視覺拍攝了形象廣告、影片，奇幻、可愛又不失華麗時髦。
七○年代漸趨黯淡的莎瑪麗丹，由LVMH集團在2010年買下翻新、復舊，最具話題性、可看性的合作是邀請日本SANAA建築事務所設計現代風格的牆面，來自建築大師妹島和世、西澤立衛的創意，成就了具有視覺流動感的玻璃外牆，超過343片絲網玻璃呈現的起伏透明縐褶，成了一片鏡子，映照出既詩意又富於奧斯曼式建築美感的城市風景。
位於羅浮宮、巴黎聖母院之間的莎瑪麗丹，建築量體結合了裝飾藝術（Art Deco）和新藝術（Art Nouveau）風格，未來將有百貨大樓、96戶住宅、以及五星級白馬莊園酒店（Cheval Blanc Hotel），酒店設有72間客房，每晚1,150歐元、約台幣4萬元起跳，預計9月7日開幕。百貨公司占地大約6,050坪，樓高7層、囊括超過600個美妝、珠寶、精品品牌，以及12間主題餐廳或甜點店。在國際旅遊停擺的期間，由總統馬克宏和LVMH集團的CEO行政總裁貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）共同出席的開幕典禮，也讓巴黎人重新回到莎瑪麗丹，重溫自在購物、體驗生活的愉快。
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