它真的是百貨公司界的LV！巴黎莎瑪麗丹耗資7.5億歐元重新盛大開幕

2020年10月，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）於巴黎莎瑪麗丹（La Samaritaine）百貨發表的2021春夏女裝大秀，結合綠幕科技，建築本身的磅礡氣勢令人印象深刻，日前這座由巴黎零售商大亨Ernest Coqnacq首建於1870年的百貨公司重新開幕，在LVMH集團挹注7.5億歐元、投入1,800位人力的翻修之後，曾與春天、拉法葉、樂蓬馬歇百貨並列巴黎四大百貨的莎瑪麗丹，終於在艱困疫情中於6月23日重新開幕，並且以孔雀為視覺拍攝了形象廣告、影片，奇幻、可愛又不失華麗時髦。

七○年代漸趨黯淡的莎瑪麗丹，由LVMH集團在2010年買下翻新、復舊，最具話題性、可看性的合作是邀請日本SANAA建築事務所設計現代風格的牆面，來自建築大師妹島和世、西澤立衛的創意，成就了具有視覺流動感的玻璃外牆，超過343片絲網玻璃呈現的起伏透明縐褶，成了一片鏡子，映照出既詩意又富於奧斯曼式建築美感的城市風景。