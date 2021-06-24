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貝克漢閃秀TUDOR新款青銅表 懷念邁阿密美好時光

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
由於青銅可變化色澤的特性，如何「養」出自己喜歡的青銅色？成為收藏的一大樂趣。圖 / TUDOR提供。
由於青銅可變化色澤的特性，如何「養」出自己喜歡的青銅色？成為收藏的一大樂趣。圖 / TUDOR提供。

足球天王貝克漢（David Beckham）即便退休後依然活力十足、匯聚眾人目光。身為帝舵（TUDOR）品牌代言人的他，昨日在官方instagram帳號davidbeckham連續發出多則限時動態，其中便有兩則火速帶上昨日發表的Black Bay Fifty-Eight Broze青銅表款。在連續兩則限時動態中，貝克漢戴上帥氣墨鏡，並加上懷念邁阿密美麗時光的字樣，而第二則動態中，則可清楚看見，他手上配戴鍊帶款式的Black Bay Fifty-Eight Bronze款式。

由於會隨時間變化，如何「養」出美麗的色澤、不可預知的驚喜感，令青銅成為十年來最火熱的表款使用材質。雖然青銅表的發表方興未艾，但使用全鍊帶的青銅表就相當稀少。TUDOR的Black Bay Fifty-Eight Bronze表款，包括螺紋、鑽孔、精密加工，等一系列繁複鍛造手法，從粗胚到最終成型的青銅表殼最少經過40道以上工序。

同時青銅表帶並配備帝舵的「T-fit」長度快速調節系統，五處的孔眼可以輕鬆調整，無需其他工具。這讓39毫米的中性尺寸，可以變成男女通用的配戴款式。經瑞士天文台認證的MT5400自動上鍊機芯，並使用矽游絲、具備70小時動力儲存，時針與秒針則使用1969年以來經典的雪花式指針，訂價為14萬3,500元，預計將為101專賣店獨家販。

除了原本的青銅鍊帶，每一只Black Bay Fifty-Eight Bronze表款，都將額外附上一條Julien Faure的織紋表帶。圖 / TUDOR提供。
除了原本的青銅鍊帶，每一只Black Bay Fifty-Eight Bronze表款，都將額外附上一條Julien Faure的織紋表帶。圖 / TUDOR提供。
TUDOR Black Bay Fifty-Eight Bronze腕表，14萬3,500元。圖 / TUDOR提供。
TUDOR Black Bay Fifty-Eight Bronze腕表，14萬3,500元。圖 / TUDOR提供。
青銅表殼、表圈與表帶的一氣呵成，動靜皆宜。圖 / TUDOR提供。
青銅表殼、表圈與表帶的一氣呵成，動靜皆宜。圖 / TUDOR提供。
身為帝舵（TUDOR）品牌代言人的貝克漢，昨日在instagram火速帶上昨日發表的Black Bay Fifty-Eight Broze青銅表款，相當稱職。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）。
身為帝舵（TUDOR）品牌代言人的貝克漢，昨日在instagram火速帶上昨日發表的Black Bay Fifty-Eight Broze青銅表款，相當稱職。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）。

瑞士 足球 邁阿密

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