貝克漢閃秀TUDOR新款青銅表 懷念邁阿密美好時光

足球天王貝克漢（David Beckham）即便退休後依然活力十足、匯聚眾人目光。身為帝舵（TUDOR）品牌代言人的他，昨日在官方instagram帳號davidbeckham連續發出多則限時動態，其中便有兩則火速帶上昨日發表的Black Bay Fifty-Eight Broze青銅表款。在連續兩則限時動態中，貝克漢戴上帥氣墨鏡，並加上懷念邁阿密美麗時光的字樣，而第二則動態中，則可清楚看見，他手上配戴鍊帶款式的Black Bay Fifty-Eight Bronze款式。

由於會隨時間變化，如何「養」出美麗的色澤、不可預知的驚喜感，令青銅成為十年來最火熱的表款使用材質。雖然青銅表的發表方興未艾，但使用全鍊帶的青銅表就相當稀少。TUDOR的Black Bay Fifty-Eight Bronze表款，包括螺紋、鑽孔、精密加工，等一系列繁複鍛造手法，從粗胚到最終成型的青銅表殼最少經過40道以上工序。