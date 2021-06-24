出梅了嗎？ 彭啟明：未來一周天氣逐步轉變中

出梅了嗎？天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，有時候也不好說，現在當然說快要了，但連梅雨的定義是什麼，絕大多數人都不知道，也沒有太正式定義。下周四、周五開始準備要迎接正式的夏季天氣了，不過天氣是逐步變化的，不是0與1的分界，大家可以仔細觀察。

彭啟明說，他將近30年前讀大學上的天氣學，當時講義的確都有入梅、出梅的定義，例如台北市連續幾天下多少毫米的雨，老一輩的氣象預報員跟他說，以前會預測何時入梅、何時出梅，他曾想去找那時候預測的準確度評估來看看，但找不到太多資料，也有些老預報員說很難報，所以用5、6月梅雨季會比較輕鬆一點，的確現在很少人會談這。

彭啟明表示，對岸的各省氣象單位以及日本氣象廳也都有自己的梅雨入梅出梅定義，「這個很像92共識一樣，一『梅』各表」，各地都有自己的習慣，真的也無法有一致說法。

不過，他說，未來一周的變化，開始逐步在轉變中，他的天氣風險氣象團隊早上還在討論，下周的滯留鋒面還會不會下來，目前看太平洋高壓已經準備好了要西伸，要像上周突然落跑東退，讓這周鋒面下來，這樣的機會應該不高。下周四、周五開始準備要迎接，正式的夏季天氣了，不過天氣是逐步變化的，不是0與1的分界，可以仔細觀察。