用夢幻寶石闡述生命意識 藝術家陳世英上海佳士得個展

出身香港的珠寶藝術家、雕刻家陳世英（Wallace Chan），將與佳士得（Christie’s）合作，於佳士得上海藝術空間舉辦最新「陳世英：翩翩平行夢」個展，自7月9日起至7月16日止，共展出約60件非凡珍罕的珠寶藝術傑作。

早年自學自練雕刻、以雕塑聞名的陳世英，藝術創作範圍包括珠寶、 雕塑和雕刻，作品2019年獲倫敦大英博物館永久收藏，個人的大型鈦金屬雕塑展覽上月也才於威尼斯開幕。

此次藝術珠寶展以跨越時空的平行美夢為主題，希望能帶領觀眾沿著藝術家的創作思路領月藝術珠寶的物性與靈性。精選作品主題包羅萬想，從係為昆蟲到廣袤的海洋，具體自然到飄渺的意識。焦點作品包括，以14.65 克拉的雙色藍寶石為主角，構成一隻似蝶非蝶生命體的「微塵邂逅」，設計寄託陳世英對生命和宇宙的深刻思維。「意識方塊」則集結他年少揚名立萬的寶石雕刻，以及近年成功創新、比鋼堅硬五倍的世英陶瓷。揉傳統意象和當代想像的「玉龍倚翠」，結合東方的翡翠與西方的「飛龍」（Dragonfly）。「天湖」戒指運用11.35克拉蛋白石與2.59克拉藍寶石相互關照，在天、湖、空氣、水之間，以不同質感與型態的藍色，構成超現實的世界。