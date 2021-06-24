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用夢幻寶石闡述生命意識 藝術家陳世英上海佳士得個展

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
微塵邂逅胸針，鈦金屬鑲嵌14.65克拉的雙色藍寶石、藍寶石、黃色剛玉、粉紅剛玉、珍珠、黃鑽、鑽石，構成一隻似蝶非蝶的靈動生命。圖／佳士得提供
微塵邂逅胸針，鈦金屬鑲嵌14.65克拉的雙色藍寶石、藍寶石、黃色剛玉、粉紅剛玉、珍珠、黃鑽、鑽石，構成一隻似蝶非蝶的靈動生命。圖／佳士得提供

出身香港的珠寶藝術家、雕刻家陳世英（Wallace Chan），將與佳士得（Christie’s）合作，於佳士得上海藝術空間舉辦最新「陳世英：翩翩平行夢」個展，自7月9日起至7月16日止，共展出約60件非凡珍罕的珠寶藝術傑作。

早年自學自練雕刻、以雕塑聞名的陳世英，藝術創作範圍包括珠寶、 雕塑和雕刻，作品2019年獲倫敦大英博物館永久收藏，個人的大型鈦金屬雕塑展覽上月也才於威尼斯開幕。

此次藝術珠寶展以跨越時空的平行美夢為主題，希望能帶領觀眾沿著藝術家的創作思路領月藝術珠寶的物性與靈性。精選作品主題包羅萬想，從係為昆蟲到廣袤的海洋，具體自然到飄渺的意識。焦點作品包括，以14.65 克拉的雙色藍寶石為主角，構成一隻似蝶非蝶生命體的「微塵邂逅」，設計寄託陳世英對生命和宇宙的深刻思維。「意識方塊」則集結他年少揚名立萬的寶石雕刻，以及近年成功創新、比鋼堅硬五倍的世英陶瓷。揉傳統意象和當代想像的「玉龍倚翠」，結合東方的翡翠與西方的「飛龍」（Dragonfly）。「天湖」戒指運用11.35克拉蛋白石與2.59克拉藍寶石相互關照，在天、湖、空氣、水之間，以不同質感與型態的藍色，構成超現實的世界。

陳世英認為珠寶不僅是用於美化的飾品，還能表達故事、乘載歷史與時間。「認識我的人都知道，我是個夢想聯翩的人，一個夢未完成，另一個夢又開始，彷彿夢境才是我的現實，50年來 一直如此，」他說。

天湖戒指，世英陶瓷和鈦金屬鑲嵌11.35克拉蛋白石、2.59克拉藍寶石、南洋珍珠、鑽石、藍寶石，以不同質感的藍色象徵不同形式的存在，構成一個超現實的世界。圖／佳士得提供
天湖戒指，世英陶瓷和鈦金屬鑲嵌11.35克拉蛋白石、2.59克拉藍寶石、南洋珍珠、鑽石、藍寶石，以不同質感的藍色象徵不同形式的存在，構成一個超現實的世界。圖／佳士得提供
海洋之夢戒指，鈦金屬鑲嵌2.97克拉黃鑽主鑽、鑽石、白玉、粉紅剛玉。圖／佳士得提供
海洋之夢戒指，鈦金屬鑲嵌2.97克拉黃鑽主鑽、鑽石、白玉、粉紅剛玉。圖／佳士得提供
天湖戒指，世英陶瓷和鈦金屬鑲嵌11.35克拉蛋白石、2.59克拉藍寶石、南洋珍珠、鑽石、藍寶石，以不同質感的藍色象徵不同形式的存在，構成一個超現實的世界。圖／佳士得提供
天湖戒指，世英陶瓷和鈦金屬鑲嵌11.35克拉蛋白石、2.59克拉藍寶石、南洋珍珠、鑽石、藍寶石，以不同質感的藍色象徵不同形式的存在，構成一個超現實的世界。圖／佳士得提供
微塵邂逅胸針，鈦金屬鑲嵌14.65克拉的雙色藍寶石、藍寶石、黃色剛玉、粉紅剛玉、珍珠、黃鑽、鑽石，構成一隻似蝶非蝶的靈動生命。圖／佳士得提供
微塵邂逅胸針，鈦金屬鑲嵌14.65克拉的雙色藍寶石、藍寶石、黃色剛玉、粉紅剛玉、珍珠、黃鑽、鑽石，構成一隻似蝶非蝶的靈動生命。圖／佳士得提供
玉龍倚翠胸針，揉傳統意象和當代想像，以東方的翡翠創作西方的「飛龍」（Dragonfly）。圖／佳士得提供
玉龍倚翠胸針，揉傳統意象和當代想像，以東方的翡翠創作西方的「飛龍」（Dragonfly）。圖／佳士得提供
玉龍倚翠胸針，揉傳統意象和當代想像，以東方的翡翠創作西方的「飛龍」（Dragonfly）。圖／佳士得提供
玉龍倚翠胸針，揉傳統意象和當代想像，以東方的翡翠創作西方的「飛龍」（Dragonfly）。圖／佳士得提供
國際珠寶藝術家、雕刻家陳世英（Wallace Chan）與2019 年成為大英博物館永久館藏的作品「宇宙新生」。圖／佳士得提供
國際珠寶藝術家、雕刻家陳世英（Wallace Chan）與2019 年成為大英博物館永久館藏的作品「宇宙新生」。圖／佳士得提供
意識方塊胸針，匯聚了陳世英年少時揚名的寶石雕刻，以及近年成功創新的世英陶瓷。圖／佳士得提供
意識方塊胸針，匯聚了陳世英年少時揚名的寶石雕刻，以及近年成功創新的世英陶瓷。圖／佳士得提供
似夢迷離項鍊，鈦金屬鑲嵌18.77克拉丹泉石、12.10克拉丹泉石、彩鑽、鑽石、坦桑石、藍寶石、青金石、貝母、珍珠。圖／佳士得提供
似夢迷離項鍊，鈦金屬鑲嵌18.77克拉丹泉石、12.10克拉丹泉石、彩鑽、鑽石、坦桑石、藍寶石、青金石、貝母、珍珠。圖／佳士得提供
海洋之夢戒指，鈦金屬鑲嵌2.97克拉黃鑽主鑽、鑽石、白玉、粉紅剛玉。圖／佳士得提供
海洋之夢戒指，鈦金屬鑲嵌2.97克拉黃鑽主鑽、鑽石、白玉、粉紅剛玉。圖／佳士得提供
意識方塊胸針，匯聚了陳世英年少時揚名的寶石雕刻，以及近年成功創新的世英陶瓷。圖／佳士得提供
意識方塊胸針，匯聚了陳世英年少時揚名的寶石雕刻，以及近年成功創新的世英陶瓷。圖／佳士得提供
似夢迷離項鍊，鈦金屬鑲嵌18.77克拉丹泉石、12.10克拉丹泉石、彩鑽、鑽石、坦桑石、藍寶石、青金石、貝母、珍珠。圖／佳士得提供
似夢迷離項鍊，鈦金屬鑲嵌18.77克拉丹泉石、12.10克拉丹泉石、彩鑽、鑽石、坦桑石、藍寶石、青金石、貝母、珍珠。圖／佳士得提供
玉龍倚翠胸針，揉傳統意象和當代想像，以東方的翡翠創作西方的「飛龍」（Dragonfly）。圖／佳士得提供
玉龍倚翠胸針，揉傳統意象和當代想像，以東方的翡翠創作西方的「飛龍」（Dragonfly）。圖／佳士得提供
似夢迷離項鍊，鈦金屬鑲嵌18.77克拉丹泉石、12.10克拉丹泉石、彩鑽、鑽石、坦桑石、藍寶石、青金石、貝母、珍珠。圖／佳士得提供
似夢迷離項鍊，鈦金屬鑲嵌18.77克拉丹泉石、12.10克拉丹泉石、彩鑽、鑽石、坦桑石、藍寶石、青金石、貝母、珍珠。圖／佳士得提供

珠寶 藝術家 佳士得

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