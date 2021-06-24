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孫芸芸都說了「這麼可愛的包，能不愛嗎？」 只好買爆它
DIOR以當前最受歡迎的經典「四大天后」Lady Dior、Saddle、Dior Caro、30 Montaigne推出全新迷你包款，果真如孫芸芸所說，「這麼可愛的包，能不愛嗎？」橫掃女星IG，曾之喬、賈靜雯和韓星Jisso、Jessica、秀智，以及可愛的木村心美（Cocomi）都拎了最新的Dior Micro Bags系列，展現甜美可人的姿態。
孫芸芸以超強的S型曲線，窩在沙發上詮釋Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，她以諧色調穿搭來表現，帶來令人感到愉悅的視覺平衡，DIOR全球代言人Jisoo以及木村心美，也都拎了浪漫的玫瑰粉色款。曾之喬穿睡衣、牛仔褲發文「自主隔離找到自己的步調」，手中拿的是黑色款；同樣演繹Lady Dior黑色款的則是韓星秀智，她還搭襯運動鞋把腳蹺高高，相當淘氣。
Jessica則是以白富美的公主風，搭配了Lady Dior micro迷濛藍籐格紋小羊皮提包；賈靜雯手拿粉色30 Montaigne micro小牛皮CD搭釦翻蓋包，用小臉當作比例尺來表現包款的玲瓏嬌小，在IG貼文「想拎著美包去逛街，是不是有跟我一樣心情的女孩呢」。Dior Micro Bags系列以微型尺寸重塑四款經典手袋，除了紅、黑兩色，還有如暖陽般溫柔的玫瑰粉（Rose des Vents）、薄荷綠和迷濛藍，每個包款均配備鍊帶，以多樣配戴方式表現女孩的俏皮活潑。
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