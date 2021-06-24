孫芸芸都說了「這麼可愛的包，能不愛嗎？」 只好買爆它

DIOR以當前最受歡迎的經典「四大天后」Lady Dior、Saddle、Dior Caro、30 Montaigne推出全新迷你包款，果真如孫芸芸所說，「這麼可愛的包，能不愛嗎？」橫掃女星IG，曾之喬、賈靜雯和韓星Jisso、Jessica、秀智，以及可愛的木村心美（Cocomi）都拎了最新的Dior Micro Bags系列，展現甜美可人的姿態。 孫芸芸詮釋Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG

孫芸芸以超強的S型曲線，窩在沙發上詮釋Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，她以諧色調穿搭來表現，帶來令人感到愉悅的視覺平衡，DIOR全球代言人Jisoo以及木村心美，也都拎了浪漫的玫瑰粉色款。曾之喬穿睡衣、牛仔褲發文「自主隔離找到自己的步調」，手中拿的是黑色款；同樣演繹Lady Dior黑色款的則是韓星秀智，她還搭襯運動鞋把腳蹺高高，相當淘氣。