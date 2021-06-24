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孫芸芸都說了「這麼可愛的包，能不愛嗎？」 只好買爆它

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
孫芸芸詮釋Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
孫芸芸詮釋Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG

DIOR以當前最受歡迎的經典「四大天后」Lady Dior、Saddle、Dior Caro、30 Montaigne推出全新迷你包款，果真如孫芸芸所說，「這麼可愛的包，能不愛嗎？」橫掃女星IG，曾之喬、賈靜雯和韓星Jisso、Jessica、秀智，以及可愛的木村心美（Cocomi）都拎了最新的Dior Micro Bags系列，展現甜美可人的姿態。

孫芸芸詮釋Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
孫芸芸詮釋Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG

孫芸芸以超強的S型曲線，窩在沙發上詮釋Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，她以諧色調穿搭來表現，帶來令人感到愉悅的視覺平衡，DIOR全球代言人Jisoo以及木村心美，也都拎了浪漫的玫瑰粉色款。曾之喬穿睡衣、牛仔褲發文「自主隔離找到自己的步調」，手中拿的是黑色款；同樣演繹Lady Dior黑色款的則是韓星秀智，她還搭襯運動鞋把腳蹺高高，相當淘氣。

Jessica則是以白富美的公主風，搭配了Lady Dior micro迷濛藍籐格紋小羊皮提包；賈靜雯手拿粉色30 Montaigne micro小牛皮CD搭釦翻蓋包，用小臉當作比例尺來表現包款的玲瓏嬌小，在IG貼文「想拎著美包去逛街，是不是有跟我一樣心情的女孩呢」。Dior Micro Bags系列以微型尺寸重塑四款經典手袋，除了紅、黑兩色，還有如暖陽般溫柔的玫瑰粉（Rose des Vents）、薄荷綠和迷濛藍，每個包款均配備鍊帶，以多樣配戴方式表現女孩的俏皮活潑。

Jisoo選用Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
Jisoo選用Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
Dior Caro micro迷濛藍籐格紋小牛皮翻蓋包，74,000元。圖／DIOR提供
Dior Caro micro迷濛藍籐格紋小牛皮翻蓋包，74,000元。圖／DIOR提供
Saddle micro玫瑰粉山羊皮馬鞍包，74,000元。圖／DIOR提供
Saddle micro玫瑰粉山羊皮馬鞍包，74,000元。圖／DIOR提供
Lady Dior micro純黑色籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
Lady Dior micro純黑色籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
Jessica、曾之喬、孫芸芸、Jisoo詮釋DIior Micro Bags系列。圖／取自IG
Jessica、曾之喬、孫芸芸、Jisoo詮釋DIior Micro Bags系列。圖／取自IG
Dior Caro micro白色小牛皮雙色鍊帶翻蓋包，82,000元。圖／DIOR提供
Dior Caro micro白色小牛皮雙色鍊帶翻蓋包，82,000元。圖／DIOR提供
Jessica以公主風演繹Lady Dior micro迷濛藍籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
Jessica以公主風演繹Lady Dior micro迷濛藍籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
曾之喬搭配Lady Dior micro純黑色籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
曾之喬搭配Lady Dior micro純黑色籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
Jessica以公主風演繹Lady Dior micro迷濛藍籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
Jessica以公主風演繹Lady Dior micro迷濛藍籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
30 Montaigne micro薄荷綠小牛皮CD搭釦翻蓋包，74,000元。圖／DIOR提供
30 Montaigne micro薄荷綠小牛皮CD搭釦翻蓋包，74,000元。圖／DIOR提供
孫芸芸詮釋Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
孫芸芸詮釋Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
秀智以Dior Oblique運動鞋搭襯Lady Dior micro純黑色籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
秀智以Dior Oblique運動鞋搭襯Lady Dior micro純黑色籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
Lady Dior micro罌粟紅籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／DIOR提供
Lady Dior micro罌粟紅籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／DIOR提供
曾之喬搭配Lady Dior micro純黑色籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
曾之喬搭配Lady Dior micro純黑色籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
Jisoo選用Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
Jisoo選用Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
秀智拎著Lady Dior micro純黑色籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
秀智拎著Lady Dior micro純黑色籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
孫芸芸詮釋Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
孫芸芸詮釋Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
賈靜雯配襯30 Montaigne micro玫瑰粉小牛皮CD搭釦翻蓋包，74,000元。圖／取自IG
賈靜雯配襯30 Montaigne micro玫瑰粉小牛皮CD搭釦翻蓋包，74,000元。圖／取自IG
木村心美以優雅姿態演繹Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
木村心美以優雅姿態演繹Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
Saddle micro迷濛藍山羊皮馬鞍包，74,000元。圖／DIOR提供
Saddle micro迷濛藍山羊皮馬鞍包，74,000元。圖／DIOR提供
賈靜雯配襯30 Montaigne micro玫瑰粉小牛皮CD搭釦翻蓋包，74,000元。圖／取自IG
賈靜雯配襯30 Montaigne micro玫瑰粉小牛皮CD搭釦翻蓋包，74,000元。圖／取自IG
木村心美以優雅姿態演繹Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG
木村心美以優雅姿態演繹Lady Dior micro玫瑰粉籐格紋小羊皮提包，10萬元。圖／取自IG

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