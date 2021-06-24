聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／紐約時報也推薦！人氣火鍋「肉大人」熄燈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
肉大人．肉舖火鍋將於7月9日結束實體店面營業。圖／取自肉大人 Mr. Meat粉絲頁
肉大人．肉舖火鍋將於7月9日結束實體店面營業。圖／取自肉大人 Mr. Meat粉絲頁

新冠肺炎疫情尚未平息，三級警戒也將延長至7月12日，對於全台餐飲業者無疑是雪上加霜。鄰近遠企購物商圈、曾經登上紐約時報的人氣火鍋「肉大人．肉舖火鍋」在6月24日宣佈，實體店面即將於7月9日熄燈歇業，結束6年的經營時光。

不同於傳統的鍋物店，肉大人店舖帶有現代的時尚感，提供有昆布柴魚、酸白菜、蒜頭味噌、泡椒麻辣、培根蕃茄鍋等不同口味的鍋底，同時店內搭配有多樣化的肉品，包括西班牙伊比利豬、台灣金門黃牛、美國無骨牛小排、日本A5和牛，亦有桂丁雞、豪野鴨等不同選擇，滿足嗜肉者的慾望。除了鍋物料理之外，店內也提供炸雞、麻辣滷味、阿嬤的肉燥飯等多種小菜與副餐，而且均是用心調理、有滋有味，亦獲得許多粉絲青睞，人氣不輸鍋物料理。

除了獲得民眾的支持，肉大人在2017年時，也被美國「紐約時報」的Choice Tables版評選為「台北五間最佳食肆」之一，大大打響知名度。在防疫期間，店內也推出鍋底、冷凍肉片、滷味的外帶優惠方案。但在6月24日，肉大人宣佈，實體店面將於7月9日熄燈，仍令粉絲感到不捨。

肉大人的特色之一，就是提供多樣化的肉品選擇。圖／取自肉大人 Mr. Meat粉絲頁
肉大人的特色之一，就是提供多樣化的肉品選擇。圖／取自肉大人 Mr. Meat粉絲頁

紐約時報 火鍋 新冠肺炎

延伸閱讀

香港蘋果日報熄燈 林飛帆：世界正在失去香港

拉菲草包身超有度假感 PRADA人氣包推出新材質！

不敵疫情！ 斗六「貴族世家」牛排館暫熄燈 網民嘆：美食回憶又少一家

逢甲旅館熄燈再一家！ 15年平價「拓程商旅」撤出商圈

相關新聞

6月24日下午2點起 全聯雙北266家門市開賣家用快篩試劑

國內疫情持續三級警戒，為提供全台民眾快速且便利的居家自行檢測方案，繼超商、藥妝店之後，全聯福利中心也宣布將開賣「COVI...

獨／紐約時報也推薦！人氣火鍋「肉大人」熄燈

新冠肺炎疫情尚未平息，三級警戒也將延長至7月12日，對於全台餐飲業者無疑是雪上加霜。鄰近遠企購物商圈、曾經登上紐約時報的...

哈根達斯「調酒冰淇淋」開賣！YOKU MOKU明星商品登台

居家防疫，更需要甜品來療癒心情。「哈根達斯」今夏推出調酒冰淇淋、冰淇淋蛋糕與凍飲，帶來大人系清涼感。來自東京的「YOKU...

美魔女就搭《上流戰爭》李智雅包款 LONGCHAMP推出門隨身新手袋

LONGCHAMP再度成為韓劇女主角的行頭，出現在「上流戰爭（Penthouse）」作為李智雅的配件，此外，防疫期間也推...

拯救口罩痘痘肌！藥妝推最強精華 在家保養煥膚雞蛋肌

台灣夏天氣候又悶又熱，加上外出都得戴口罩，讓許多人肌膚開始出現過敏、痘痘、粉刺、紅腫等問題，皮膚科醫師就發現，近期突發性...

辻半海鮮丼3款日式餐盒85折！龍蝦、和牛都吃得到

三級警戒延長至7月12日，餐飲業者也持續推出不同的外帶優惠，讓民眾居家防疫時能夠品嚐美食。來自東京的「日本橋海鮮丼辻半」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。