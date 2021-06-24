獨／紐約時報也推薦！人氣火鍋「肉大人」熄燈

新冠肺炎疫情尚未平息，三級警戒也將延長至7月12日，對於全台餐飲業者無疑是雪上加霜。鄰近遠企購物商圈、曾經登上紐約時報的人氣火鍋「肉大人．肉舖火鍋」在6月24日宣佈，實體店面即將於7月9日熄燈歇業，結束6年的經營時光。

不同於傳統的鍋物店，肉大人店舖帶有現代的時尚感，提供有昆布柴魚、酸白菜、蒜頭味噌、泡椒麻辣、培根蕃茄鍋等不同口味的鍋底，同時店內搭配有多樣化的肉品，包括西班牙伊比利豬、台灣金門黃牛、美國無骨牛小排、日本A5和牛，亦有桂丁雞、豪野鴨等不同選擇，滿足嗜肉者的慾望。除了鍋物料理之外，店內也提供炸雞、麻辣滷味、阿嬤的肉燥飯等多種小菜與副餐，而且均是用心調理、有滋有味，亦獲得許多粉絲青睞，人氣不輸鍋物料理。