美魔女就搭《上流戰爭》李智雅包款 LONGCHAMP推出門隨身新手袋

LONGCHAMP再度成為韓劇女主角的行頭，出現在「上流戰爭（Penthouse）」作為李智雅的配件，此外，防疫期間也推出輕盈耐用的新手袋，可便攜手機、鑰匙、錢包與酒精噴霧，成為實用的出門小包款。

「上流戰爭」是近期討論度極高的韓劇，在上季華麗回歸的李智雅，詮釋了LONGCHAMP 2021春夏推出的Brioche包款，以绗縫工藝來呼應命名為布里歐麵包的澎潤感，柔軟黑色小羊皮也顯得精緻，在今年秋冬新推出小尺寸包款及槓多顏色，例如浪漫淡粉色、沉穩斑鳩色。除了看劇，現實生活中出門補貨的時光，方便折疊的經典包款Le Pliage尼龍系列也適合作為購物包款，清潔方面直接使用少許溫水沖洗後，再以乾棉布輕壓，提把朝下倒掛陰乾即可。