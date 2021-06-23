美魔女就搭《上流戰爭》李智雅包款 LONGCHAMP推出門隨身新手袋
LONGCHAMP再度成為韓劇女主角的行頭，出現在「上流戰爭（Penthouse）」作為李智雅的配件，此外，防疫期間也推出輕盈耐用的新手袋，可便攜手機、鑰匙、錢包與酒精噴霧，成為實用的出門小包款。
「上流戰爭」是近期討論度極高的韓劇，在上季華麗回歸的李智雅，詮釋了LONGCHAMP 2021春夏推出的Brioche包款，以绗縫工藝來呼應命名為布里歐麵包的澎潤感，柔軟黑色小羊皮也顯得精緻，在今年秋冬新推出小尺寸包款及槓多顏色，例如浪漫淡粉色、沉穩斑鳩色。除了看劇，現實生活中出門補貨的時光，方便折疊的經典包款Le Pliage尼龍系列也適合作為購物包款，清潔方面直接使用少許溫水沖洗後，再以乾棉布輕壓，提把朝下倒掛陰乾即可。
此外，秋冬系列全新Le Foulonné全新包款，命名源自法語中的drummed，意指皮革在滾筒鞣製的製程中，所表現出的自然紋理、柔軟觸感，粒面皮革相對耐磨、便於清潔保養，也成為防疫期間強韌實用的輕巧隨身包；Le Foulonné首度問世是在1978年，今年以簡潔線條、馬鐙扣造型金屬件來致敬品牌歷史與馬術精神，共有兩種款式，其一為率性長型袋、另一款則相對圓潤且帶有翻蓋設計，亦可於官網購得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言