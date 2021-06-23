快訊

六都首長防疫表現侯第一、柯第二 沈政男：柯最大贏家

獨／徐薇補教王國危機？一個善念竟救了200家真相！

美魔女就搭《上流戰爭》李智雅包款 LONGCHAMP推出門隨身新手袋

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
華麗回歸的李智雅曾手拿LONGCHAMP Brioche登場。圖／截自愛奇藝
華麗回歸的李智雅曾手拿LONGCHAMP Brioche登場。圖／截自愛奇藝

LONGCHAMP再度成為韓劇女主角的行頭，出現在「上流戰爭（Penthouse）」作為李智雅的配件，此外，防疫期間也推出輕盈耐用的新手袋，可便攜手機、鑰匙、錢包與酒精噴霧，成為實用的出門小包款。

「上流戰爭」是近期討論度極高的韓劇，在上季華麗回歸的李智雅，詮釋了LONGCHAMP 2021春夏推出的Brioche包款，以绗縫工藝來呼應命名為布里歐麵包的澎潤感，柔軟黑色小羊皮也顯得精緻，在今年秋冬新推出小尺寸包款及槓多顏色，例如浪漫淡粉色、沉穩斑鳩色。除了看劇，現實生活中出門補貨的時光，方便折疊的經典包款Le Pliage尼龍系列也適合作為購物包款，清潔方面直接使用少許溫水沖洗後，再以乾棉布輕壓，提把朝下倒掛陰乾即可。

此外，秋冬系列全新Le Foulonné全新包款，命名源自法語中的drummed，意指皮革在滾筒鞣製的製程中，所表現出的自然紋理、柔軟觸感，粒面皮革相對耐磨、便於清潔保養，也成為防疫期間強韌實用的輕巧隨身包；Le Foulonné首度問世是在1978年，今年以簡潔線條、馬鐙扣造型金屬件來致敬品牌歷史與馬術精神，共有兩種款式，其一為率性長型袋、另一款則相對圓潤且帶有翻蓋設計，亦可於官網購得。

華麗回歸的李智雅曾手拿LONGCHAMP Brioche登場。圖／截自愛奇藝
華麗回歸的李智雅曾手拿LONGCHAMP Brioche登場。圖／截自愛奇藝
LONGCHAMP Brioche翡翠色斜背袋S尺寸，26,900元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Brioche翡翠色斜背袋S尺寸，26,900元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Brioche系列形象圖營造日常生活的儀式感。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Brioche系列形象圖營造日常生活的儀式感。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Le Foulonné黑色拉鍊斜背包大型尺寸，15,000元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Le Foulonné黑色拉鍊斜背包大型尺寸，15,000元。圖／LONGCHAMP提供
華麗回歸的李智雅曾手拿LONGCHAMP Brioche登場。圖／截自愛奇藝
華麗回歸的李智雅曾手拿LONGCHAMP Brioche登場。圖／截自愛奇藝
LONGCHAMP Le Foulonné輕便實用，可以做為疫情期間的出門隨身包。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Le Foulonné輕便實用，可以做為疫情期間的出門隨身包。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Le Foulonné輕便實用，可以做為疫情期間的出門隨身包。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Le Foulonné輕便實用，可以做為疫情期間的出門隨身包。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Le Foulonné淡粉紅色斜背袋S尺寸，15,000元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Le Foulonné淡粉紅色斜背袋S尺寸，15,000元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Brioche系列形象圖營造日常生活的儀式感。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Brioche系列形象圖營造日常生活的儀式感。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Le Foulonné淡紅褐色斜背袋M尺寸，16,300元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Le Foulonné淡紅褐色斜背袋M尺寸，16,300元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Brioche磚紅色斜背袋XS尺寸，23,700元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP Brioche磚紅色斜背袋XS尺寸，23,700元。圖／LONGCHAMP提供

戰爭

延伸閱讀

2021上半年韓劇TOP10！《黑道律師文森佐》、《我是遺物整理師》獲IMDb認證，冠軍竟意外收視超低

最愛脫美魔女超越極限！非要大家噴光鼻血？

從《信號》到《她很漂亮》 日本翻拍韓劇的現在進行式

《機智醫生生活2》開播收視破10%刷新電視台紀錄！tvN歷代韓劇首播收視榜大公開

相關新聞

6月24日下午2點起 全聯雙北266家門市開賣家用快篩試劑

國內疫情持續三級警戒，為提供全台民眾快速且便利的居家自行檢測方案，繼超商、藥妝店之後，全聯福利中心也宣布將開賣「COVI...

虛擬貨幣也OK！凱斯哈林名畫、百克拉巨鑽實體拍賣開放

NFT加密藝術熱，帶動虛擬貨幣（cryptocurency，加密貨幣）也逐漸開始成為實體拍品可接受的付款方式。佳士得（C...

美魔女就搭《上流戰爭》李智雅包款 還有出門補貨新款

LONGCHAMP再度成為韓劇女主角的行頭，出現在「上流戰爭（Penthouse）」作為李智雅的配件，此外，防疫期間也推...

拯救口罩痘痘肌！藥妝推最強精華 在家保養煥膚雞蛋肌

台灣夏天氣候又悶又熱，加上外出都得戴口罩，讓許多人肌膚開始出現過敏、痘痘、粉刺、紅腫等問題，皮膚科醫師就發現，近期突發性...

辻半海鮮丼3款日式餐盒85折！龍蝦、和牛都吃得到

三級警戒延長至7月12日，餐飲業者也持續推出不同的外帶優惠，讓民眾居家防疫時能夠品嚐美食。來自東京的「日本橋海鮮丼辻半」...

好好在家/孩子在家睡覺時間不正常 親子健身調作息

為了孩子的安全，疫情以來許多家長不放心讓孩子出門活動，只好讓小朋友在家玩玩具、看電視或者玩電腦；部分家長在家工作的同時，為了讓孩子安靜個30分鐘、1小時，對於孩子們的時間控管也大幅放鬆，卻因此導致孩童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。