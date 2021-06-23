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拯救口罩痘痘肌！藥妝推最強精華 在家保養煥膚雞蛋肌
台灣夏天氣候又悶又熱，加上外出都得戴口罩，讓許多人肌膚開始出現過敏、痘痘、粉刺、紅腫等問題，皮膚科醫師就發現，近期突發性的爆痘患者增加2倍，想要拯救痘痘肌，就得要強化肌膚代謝、舒緩發炎反應，藥妝品牌也推出全新精華，DR.WU新推出杏仁酸淨痘調理精華，強調抑菌效果；理膚寶水則新推出極效三重酸煥膚精華，使用三重酸來煥膚，找回雞蛋肌。
皮膚科醫師吳英俊表示，要擺脫口罩痘等問題，抑制誘發感染反應的痤瘡桿菌是關鍵，DR.WU杏仁酸淨痘調理精華，結合杏仁酸、與構棘萃取複合配方，搭配最高濃度的水楊酸，可以舒緩發炎、溫和代謝角質，也能抑制痤瘡桿菌。另也推薦經典煥膚雙精華，油性肌膚與混合肌膚可選杏仁酸亮白煥膚精華18%，乾肌與敏弱肌則可用杏仁酸溫和煥膚精華，讓不同膚況的人，都能溫和煥膚。
理膚寶水也觀察到大家的口罩肌，長庚皮膚科醫師吳吉妮就觀察，肌膚表皮層90%是角質細胞構成，能幫助肌膚保濕及提供防護，更負責每日肌膚代謝更新，但角質代謝量能下降或異常，老廢角質堆積無法及時更新，會造成毛孔阻塞就會生成粉刺。
因此理膚寶水新推出極效三重酸煥膚精華，內含LHA（脂氫氧基酸）、水楊酸、甘醇酸等三重酸成分，能夠溫和代謝老廢角質，加上為肌膚保濕，另添加菸鹼醯胺、理膚寶水溫泉水，能舒緩泛紅與肌膚不適症狀。
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