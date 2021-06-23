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辻半海鮮丼3款日式餐盒85折！龍蝦、和牛都吃得到
三級警戒延長至7月12日，餐飲業者也持續推出不同的外帶優惠，讓民眾居家防疫時能夠品嚐美食。來自東京的「日本橋海鮮丼辻半」除了推出海鮮珠寶盒外帶85折的優惠之外，更新推出獨家的「五彩熟食餐盒」系列，包括有龍蝦、和牛、大紅蝦等主餐選擇。另外同集團的「金子半之助」，也推出6款外帶餐盒，同樣享85折外帶優惠。
此次推出的「五彩熟食餐盒」系列，依照主菜的不同而有3款選擇。「龍蝦菠菜味噌燒餐盒」將新鮮龍蝦以主廚特製的菠菜味噌醬調味焗烤，再搭配炙燒鯖魚、玉子燒、酪梨醬水煮蛋、涼拌胡麻醬菠菜，以及娃娃菜炒鴻喜菇等5種配菜，以日系擺盤方式呈現，原價790元，優惠價672元。
針對愛吃牛的饕客，也推出「胡麻堅果和牛排餐盒」，使用香煎澳洲和牛再淋上主廚特製胡麻堅果醬，並搭配5款配菜，原價590元，優惠價502元。至於「起司焗烤大紅蝦餐盒」，使用2尾焗烤天使紅蝦擔任主角，再搭配5款配菜，原價390元，特價332元。
除了3款新品餐盒外，日本橋海鮮丼辻半招牌的海鮮珠寶盒，可享外帶85折優惠。至於「金子半之助」則是將店內的江戶前天丼、上天丼、天丼、香香雞天丼、海老咖哩天丼、海鮮炸天丼等6款天丼作為外帶餐盒，同樣可享85折優惠。
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