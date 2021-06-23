瘋F1！Bell & Ross X ALPINE車隊2021新作熱烈預購中

宅在家的時刻，運動賽事場上的選手，替我們展現了自由和激烈。Bell & Ross自2016年起和雷諾車隊結盟成為合作關係，並陸續推出車隊聯名表款，今年2021雷諾車隊易名為Alpine F1® Team，Bell & Ross也在近日推出全新與Alpine F1車隊的三只聯名計時碼表，為兩造2021的年度合作，帶來精密、刺激的精密時光。

三款時計名稱從Alpine的A521賽車得到靈感，命名為A521系列腕表，並以車隊專屬的藍、白、黑色為設計主軸，三款皆為計時碼表功能。其中BR V3-94 A521圓形的表殼來自Vintage系列，計時次表盤並採鏤空設計，限量500只；BR 03-94 A521則則回歸Bell & Ross經典的方形表殼，其功能與BR V3-94 A521相似，但將日期視窗安置於六點鐘方向，同時表帶並採鏤空設計，讓長久配戴也能維持舒適，同樣限量500只；壓軸、限量僅50只的BR-X1 A521則使用鈦金屬刻度圈及可旋轉的黑色PVD鋁金屬圈，高速、輕量、高科技感。