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瘋F1！Bell & Ross X ALPINE車隊2021新作熱烈預購中

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
在2021年F1一級方程式賽事中，Ferrari賽車駕駛座旁，便有小巧的RICHARD MILLE字樣，Logo雖然並不特別凸顯量體，卻佔據重要的目光戰略位置。圖 / RICHARD MILLE提供。
在2021年F1一級方程式賽事中，Ferrari賽車駕駛座旁，便有小巧的RICHARD MILLE字樣，Logo雖然並不特別凸顯量體，卻佔據重要的目光戰略位置。圖 / RICHARD MILLE提供。

宅在家的時刻，運動賽事場上的選手，替我們展現了自由和激烈。Bell & Ross自2016年起和雷諾車隊結盟成為合作關係，並陸續推出車隊聯名表款，今年2021雷諾車隊易名為Alpine F1® Team，Bell & Ross也在近日推出全新與Alpine F1車隊的三只聯名計時碼表，為兩造2021的年度合作，帶來精密、刺激的精密時光。

三款時計名稱從Alpine的A521賽車得到靈感，命名為A521系列腕表，並以車隊專屬的藍、白、黑色為設計主軸，三款皆為計時碼表功能。其中BR V3-94 A521圓形的表殼來自Vintage系列，計時次表盤並採鏤空設計，限量500只；BR 03-94 A521則則回歸Bell & Ross經典的方形表殼，其功能與BR V3-94 A521相似，但將日期視窗安置於六點鐘方向，同時表帶並採鏤空設計，讓長久配戴也能維持舒適，同樣限量500只；壓軸、限量僅50只的BR-X1 A521則使用鈦金屬刻度圈及可旋轉的黑色PVD鋁金屬圈，高速、輕量、高科技感。

而除了Bell & Ross與Alpine車隊的結盟，此外也有賓士車隊Lewis Hamilton身為IWC品牌大使，Aston Martin車隊與芝柏（Girard Perregaux）、RICHARD MILLE與Ferrari車隊，獨立製表Cyrus與URALKALI HAAS車隊的多個聯手關係。最近一場賽事將會是6月25日（五）至6月27日（日）舉辦的史泰利亞（Styrian）賽事，究竟哪一隊車手能帶著微笑站上最後的頒獎台？且讓人拭目以待。

二月宣布與一級方程式Aston Martin車隊合作的芝柏（Girard Perregaux），先前便在官方instagram帳號悄悄秀出車手Sebastian Vettel也戴上芝柏的桂冠（Laureato）系列計時碼表。圖 / 翻攝自instagram＠girardperregaux （合成圖）
二月宣布與一級方程式Aston Martin車隊合作的芝柏（Girard Perregaux），先前便在官方instagram帳號悄悄秀出車手Sebastian Vettel也戴上芝柏的桂冠（Laureato）系列計時碼表。圖 / 翻攝自instagram＠girardperregaux （合成圖）
黑色視覺的獨立製表Cyrus，今年甫宣布與烏拉哈斯F1車隊（URALKALI HAAS F1 Team）成為合作關係，並成為車神舒馬克之子的手上之選。圖 / CYRUS提供。
黑色視覺的獨立製表Cyrus，今年甫宣布與烏拉哈斯F1車隊（URALKALI HAAS F1 Team）成為合作關係，並成為車神舒馬克之子的手上之選。圖 / CYRUS提供。
三款2021全新Bell & Ross與Alpine車隊的聯名計時碼表，以藍黑白三色車隊顏色為色彩視覺，中央計時秒針尾端並有著Alpine車隊的首字母大寫A，動感分秒運行。圖 / Bell & Ross提供。
三款2021全新Bell & Ross與Alpine車隊的聯名計時碼表，以藍黑白三色車隊顏色為色彩視覺，中央計時秒針尾端並有著Alpine車隊的首字母大寫A，動感分秒運行。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR-X1 A521計時碼表，限量50只，69萬9,000元。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR-X1 A521計時碼表，限量50只，69萬9,000元。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR V3-94 A521計時碼表，限量500只，13萬5,000元。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross BR V3-94 A521計時碼表，限量500只，13萬5,000元。圖 / Bell & Ross提供。

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