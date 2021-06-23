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高雄暴增9例！陳其邁質疑新北沒做好疫調 恩主公醫院回應了

好好在家/孩子在家睡覺時間不正常 親子健身調作息

聯合報 / 記者張瑞傑/台北報導

為了孩子的安全，疫情以來許多家長不放心讓孩子出門活動，只好讓小朋友在家玩玩具、看電視或者玩電腦；部分家長在家工作的同時，為了讓孩子安靜個30分鐘、1小時，對於孩子們的時間控管也大幅放鬆，卻因此導致孩童的作息時間大亂，每天晚晚睡、晚晚起，其實可以透過親子一起在家健身，不僅可以養成運動習慣、增進彼此情感交流，還能順便調整孩子們的作息，一舉數得。

醫學專家也建議，透過適時的運動，可以帶給孩子們更好的睡眠品質，尤其在疫情肆孽期間，「提高免疫力」對孩子們更加重要。再者，筋骨活動對於長期在家工作的家長不僅有促進血液循環的功能，避免固定姿勢久了導致的痠痛問題，也能放鬆孩童的個人情緒。

專業健身教練小胖老師表示，雖然防疫在家空間有限，仍然可以透過動作規劃、遊戲來變化活動內容，例如玩玩桌遊、棋類遊戲後，舒展筋骨的健身項目不僅多元，也能讓孩子在學習中找到樂趣。

今天小胖老師要示範的動作就是「螃蟹伸展」、「鴨子逛街」、「青蛙跳躍」，以及結合3組動作的「蟹鴨蛙組合」，空間需求只要2張塌塌米即可，大家一起來學習吧。

在家工作 健身 疫情 睡眠

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