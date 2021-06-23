優雅奢華並存的工業風！香奈兒5號工場限定系列曝光

工業風格，總給人不修邊幅、粗獷、瀟灑的迷人魅力，但在香奈兒的奔放創意下，工業風格也能兼容優雅、奢華。香奈兒經典的N°5香水，2021年慶祝問世100年，過去一世紀以來，N°5成為無數女性最夢寐以求的商品，並帶領所有人踏上追求更自由的道路，也開啟每個人對於時尚殿堂的體驗。為歡慶百年，推出「香奈兒5號工場限定系列」，為日常生活的用品，賦予全新的面貌，讓每一次使用，都能體驗優雅與奢華，卻又有著會心一笑。

操刀這系列作品的香奈兒香水美容部門全球創意資源統籌負責人 Thomas du Pré de Saint Maur指出，「經常使用的日常用品，和那些在特殊場合才能派上用場的物品，其實一樣重要，這些產品帶給我們的體驗才是關鍵」。

從日常生活用品的概念出發，香奈兒5號工場系列共有17款限量新品，每款用品都從日常生活中可用的物品出發，以N°5為主要香氣來源，但在包裝上，運用更多生活中可見的用品，重新演繹出全新的風格包裝，白色仍為主色，呈現出優雅的質感。

N°5顛覆了這些物品的既定功能，如水彩條中裝的是身體乳霜、針油罐為香氛精油、立體袋裝身體乳液、茶葉收納罐是沐浴球、油漆桶中則是沐浴乳，在日常使用的體驗中，感受N°5帶來的奢華感。