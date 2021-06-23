韓流天王Rain、泰國男神Bright秀床照 預告BURBERRY大秀

BURBERRY將於台北時間今天（6月23日）晚間9點發表2022春夏男裝，新作已於東倫敦戶外場地進行拍攝完成，影片將全球同步進行直播，品牌邀請了韓國歌手Rain和泰國當紅男星分別在抖音、IG上先行預告大秀。

韓流天王Rain打造全新男團Ciipher、和恩師朴軫永也合作新曲「Switch to me」，帶來今年度的高曝光率，他在抖音上抖開一條印了BURBERRY、LONDON、ENGLAND字樣的羽絨被，運用舞步來倒數BURBERRY 2022春夏男裝秀；因著BL劇「只因我們天生一對（2gether）」而爆紅的泰國新一代男神Bright（Vachirawit Chivaaree），則是蓋著羽絨被，以兩張照片展現小鮮肉的慵懶魅力。