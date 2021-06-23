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韓流天王Rain、泰國男神Bright秀床照 預告BURBERRY大秀

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Bright和Rain預告BURBERRY 2022春夏男裝大秀。圖／截自TikTok、取自IG
Bright和Rain預告BURBERRY 2022春夏男裝大秀。圖／截自TikTok、取自IG

BURBERRY將於台北時間今天（6月23日）晚間9點發表2022春夏男裝，新作已於東倫敦戶外場地進行拍攝完成，影片將全球同步進行直播，品牌邀請了韓國歌手Rain和泰國當紅男星分別在抖音、IG上先行預告大秀。

韓流天王Rain打造全新男團Ciipher、和恩師朴軫永也合作新曲「Switch to me」，帶來今年度的高曝光率，他在抖音上抖開一條印了BURBERRY、LONDON、ENGLAND字樣的羽絨被，運用舞步來倒數BURBERRY 2022春夏男裝秀；因著BL劇「只因我們天生一對（2gether）」而爆紅的泰國新一代男神Bright（Vachirawit Chivaaree），則是蓋著羽絨被，以兩張照片展現小鮮肉的慵懶魅力。

BURBERRY官方IG也搶先曝光了2022春夏男裝發表會的音樂，將採用成立於1996年的英國樂團Shpongle的曲目，他們是迷幻音樂的先驅，BURBERRY將在秀前發表由該團團員Simon Posford、Raja Ram在Spotify獨家策劃的播放列表。

Rain在抖音預告BURBERRY 2022春夏男裝大秀。圖／截自TikTok
Rain在抖音預告BURBERRY 2022春夏男裝大秀。圖／截自TikTok
BURBERRY 2022春夏男裝將於台灣時間今晚9點直播。圖／BURBERRY提供
BURBERRY 2022春夏男裝將於台灣時間今晚9點直播。圖／BURBERRY提供
Rain在抖音預告BURBERRY 2022春夏男裝大秀。圖／截自TikTok
Rain在抖音預告BURBERRY 2022春夏男裝大秀。圖／截自TikTok
泰國男神Bright裹著羽絨被在IG預告今晚的BURBERRY 2022春夏男裝大秀。圖／取自IG
泰國男神Bright裹著羽絨被在IG預告今晚的BURBERRY 2022春夏男裝大秀。圖／取自IG
泰國男神Bright裹著羽絨被在IG預告今晚的BURBERRY 2022春夏男裝大秀。圖／取自IG
泰國男神Bright裹著羽絨被在IG預告今晚的BURBERRY 2022春夏男裝大秀。圖／取自IG

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