陪你再堅持一下下！兩廳院開放PAR雜誌免費線上閱讀

配合疫情指揮中心宣布三級警戒延長，兩廳院閉館時間同步延長至7月12日。為保障會員的權益，也讓表演藝術可以在特別時期發揮陪伴作用，兩廳院再次規畫會員效期延長方案，同時開放所有讀者免費閱讀「PAR表演藝術」雜誌網站近一年內所有文章及專題報導，讓表演藝術陪大家一起度過宅在家的時光。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，疫情警戒延長，不管是上班族，或孩子、長輩們都只能繼續待在家中。表演藝術可以發揮非常好的療癒功能，陪伴大家的警戒宅生活。兩廳院連結各類藝術推廣計畫，在網路上呈現包括給表演藝術觀眾以及樂齡、親子活動等，將舞蹈課程、讀劇、廣播劇、創意影片、親子音樂會、樂齡工作坊皆轉為線上。也邀請藝術家們分享宅在家的生活，讓觀眾可以認識藝術家的另外一面。

「當我們宅藝起」有線上免費活動和影音分享，以及人數限定或售票的線上課程。目前已推出「在家也要廳院學—動身體篇」、資深舞者周章佞的舞蹈體驗課、和小小鋼琴家四手聯彈—盧易之Yi-Chih Lu的親子音樂課等，接下來有更多更豐富的內容，無論是解悶、讓緊繃的情緒得到安撫，或是善用與家人難得的相處機會，都可以透過這些線上活動一起參與表演藝術活動。

對於支持兩廳院的會員，兩廳院將非常豐富的會員活動，轉為會員專屬的線上課程。此次警戒延長，兩廳院也提供疫情期間無法進劇場的延長方案，讓會籍自動延展一年，並加贈一張折扣券，可在劇場重啟時使用。

其中「廳院人」、「廳院迷」將可延長會籍一年，自動計入「尚未使用會籍」，並贈送會員購票電子折扣券一張，包括廳院青為7折、廳院人8折、廳院迷5折，使用效期為2021年7月1日至2022年7月1日。21 歲（含）以下適用的「廳院青」因效期內皆自動續約，因此不會特別加贈。

●《PAR表演藝術》雜誌網路連結如下https://reurl.cc/vqkGG1；兩廳院會員相關說明詳見官網。