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「CEO1950總裁藝文空間」慶週年 外帶外送優惠75折起

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
澳洲M5和牛肋眼15盎司、時蔬1,880元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
澳洲M5和牛肋眼15盎司、時蔬1,880元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。

位於台北市晴光商圈、新生北路三段巷弄中的「CEO1950總裁藝文空間」開幕滿一週年，即日起精緻法式主餐外帶提供自取75折、外送85折優惠，讓饕客即便宅在家也能好好享受總裁等級的美味饗宴。

建於1949年的「CEO1950總裁藝文空間」，是首任央行總裁徐柏園官邸，2020年由吳其峯夫婦兩人經營，將此歷史老宅改造為一間傳遞美食、美學與美好生活的藝文空間。餐點則由曾任職於米其林餐廳的主廚張億興（Jackie）操刀，跳脫傳統法國菜形式，帶入台灣元素轉換成當代感的菜色，宛如藝術品般精緻、細膩，讓許多饕客慕名而來。

「CEO1950總裁藝文空間」共提供4道精緻法式主餐外帶，其中「法國白蘆筍、風乾豬頰、芝麻葉」（每份680元），以有「蔬菜之王」稱號的法國白蘆筍，配搭鹹香的風乾豬頰，吃來清甜又甘脆。「胭脂蝦麵」（每份580元）亮點在於主廚自製的胭脂蝦油與蝦頭高湯，讓麵體吸附滿滿濃郁鮮香的醬汁，使海蝦的鮮甜滋味瀰漫味蕾中，是總裁的經典菜餚。

 「季節海鮮、酸豆鯷魚油醋」（每份980元），嚴選當季海鮮佐以酸豆和鯷魚調味，簡單開胃又能搭配白酒提升海鮮風味。最後是「澳洲M5和牛肋眼15盎司、時蔬」（每份1,880元），使用澳洲M5等級和牛肋眼，以煎烤手法保留肉的原汁與原味；底部鋪上滿滿一層煎炒過的季節時蔬，吸附肉汁後更加鮮甜可口。

◎CEO1950 總裁藝文空間

．地址：台北市中山區新生北路三段62巷24號

．電話：02-2592-6692

．營業時間：週一～週日

．午餐 取／送餐時間：12：00、12：30、13：00、13：30

．晚餐 取／送餐時間：17：30、18：00、18：30、19：00

胭脂蝦麵580元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
胭脂蝦麵580元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
季節海鮮、酸豆鯷魚油醋980元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
季節海鮮、酸豆鯷魚油醋980元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
「CEO1950總裁藝文空間」喜迎週年慶，精緻法式主餐外帶提供自取75折、外送85折優惠。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
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法國白蘆筍、風乾豬頰、芝麻葉680元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。
法國白蘆筍、風乾豬頰、芝麻葉680元。圖／CEO1950總裁藝文空間提供。

海鮮 法國

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