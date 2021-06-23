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虛擬貨幣也OK！凱斯哈林名畫、百克拉巨鑽實體拍賣開放

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蘇富比香港「10138 The Key」101.38克拉DFL美鑽拍賣將接受加密貨幣付款。圖／蘇富比提供
蘇富比香港「10138 The Key」101.38克拉DFL美鑽拍賣將接受加密貨幣付款。圖／蘇富比提供

NFT加密藝術熱，帶動虛擬貨幣（cryptocurency，加密貨幣）也逐漸開始成為實體拍品可接受的付款方式。佳士得（Christie’s）即將於6月30日舉辦的「佳士得20th/21st世紀倫敦-巴黎連線晚拍」上，美國藝術家Keith Haring 1984年的作品「無題」，將開放可以加密貨幣付款，是首個大型拍賣行在歐洲開放以加密貨幣貨款的實體拍品。香港蘇富比（Sotheby’s）也將於7月9日專場拍賣一枚名為「10138 The Key」的101.38克拉梨形D色完美無瑕巨鑽，估價7,800萬港元起，是可接受加密貨幣付款的最高估價實物拍品。

Keith Haring 1984年的作品「無題」，估價390萬英鎊起（約1.5億台幣），來自德國著名藝廊Paul Maenz。這件作品誕生於蘋果麥金塔電腦面世的1984年，也是最早在畫面中出現電腦這種物件的視覺藝術品之一：在飛碟、天使、怪獸齊飛的世界中，一個頭腦被電腦取代的人形崛起，猶如神明為萬眾擁戴。此座開放以加密貨幣支付最後包含佣金在內的總成交價。

蘇富比即將單一拍品專場分方式拍賣的「10138 The Key」，不但是罕見的上百克拉無暇鑽石，而且是少見的梨形切割，與英國皇家典藏大英帝國權杖上的舉世名鑽「庫利南一號」（Cullinan I）為此類型白鑽代表。如此級數的梨形鑽石有史以來只有兩枚曾經上拍，「10138 The Key」是拍賣史上第二大的同類梨形鑽石。此單一拍品專場將自6月25日起接受網路下標，買家可以法定貨幣付款，或透過全球加密貨幣交易所（Coinbase Commerce）用以太幣（Ether）或比特幣（Bitcoin）支付交易。

「10138 The Key」也於7月3至8日在香港蘇富比藝術空間展出，是蘇富比亞洲首屆「Luxury Edit」奢侈品巡禮的焦點拍品。

蘇富比香港「10138 The Key」101.38克拉DFL美鑽拍賣將接受加密貨幣付款。圖／蘇富比提供
蘇富比香港「10138 The Key」101.38克拉DFL美鑽拍賣將接受加密貨幣付款。圖／蘇富比提供
蘇富比香港「10138 The Key」101.38克拉DFL美鑽拍賣將接受加密貨幣付款。圖／蘇富比提供
蘇富比香港「10138 The Key」101.38克拉DFL美鑽拍賣將接受加密貨幣付款。圖／蘇富比提供
蘇富比香港「10138 The Key」101.38克拉DFL美鑽拍賣將接受加密貨幣付款。圖／蘇富比提供
蘇富比香港「10138 The Key」101.38克拉DFL美鑽拍賣將接受加密貨幣付款。圖／蘇富比提供
佳士得「20th/21st世紀倫敦-巴黎連線晚拍」上，Keith Haring「無題」，將開放可以加密貨幣付款。圖／佳士得提供
佳士得「20th/21st世紀倫敦-巴黎連線晚拍」上，Keith Haring「無題」，將開放可以加密貨幣付款。圖／佳士得提供
虛擬貨幣/加密貨幣逐漸開始成為實體拍品可接受的付款方式。圖／佳士得、蘇富比提供
虛擬貨幣/加密貨幣逐漸開始成為實體拍品可接受的付款方式。圖／佳士得、蘇富比提供

蘇富比 鑽石 香港

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