虛擬貨幣也OK！凱斯哈林名畫、百克拉巨鑽實體拍賣開放

NFT加密藝術熱,帶動虛擬貨幣(cryptocurency,加密貨幣)也逐漸開始成為實體拍品可接受的付款方式。佳士得(Christie’s)即將於6月30日舉辦的「佳士得20th/21st世紀倫敦-巴黎連線晚拍」上,美國藝術家Keith Haring 1984年的作品「無題」,將開放可以加密貨幣付款,是首個大型拍賣行在歐洲開放以加密貨幣貨款的實體拍品。香港蘇富比(Sotheby’s)也將於7月9日專場拍賣一枚名為「10138 The Key」的101.38克拉梨形D色完美無瑕巨鑽,估價7,800萬港元起,是可接受加密貨幣付款的最高估價實物拍品。

Keith Haring 1984年的作品「無題」,估價390萬英鎊起(約1.5億台幣),來自德國著名藝廊Paul Maenz。這件作品誕生於蘋果麥金塔電腦面世的1984年,也是最早在畫面中出現電腦這種物件的視覺藝術品之一:在飛碟、天使、怪獸齊飛的世界中,一個頭腦被電腦取代的人形崛起,猶如神明為萬眾擁戴。此座開放以加密貨幣支付最後包含佣金在內的總成交價。

蘇富比即將單一拍品專場分方式拍賣的「10138 The Key」,不但是罕見的上百克拉無暇鑽石,而且是少見的梨形切割,與英國皇家典藏大英帝國權杖上的舉世名鑽「庫利南一號」(Cullinan I)為此類型白鑽代表。如此級數的梨形鑽石有史以來只有兩枚曾經上拍,「10138 The Key」是拍賣史上第二大的同類梨形鑽石。此單一拍品專場將自6月25日起接受網路下標,買家可以法定貨幣付款,或透過全球加密貨幣交易所(Coinbase Commerce)用以太幣(Ether)或比特幣(Bitcoin)支付交易。