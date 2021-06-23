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momo購物網7月集點加價購 三眼怪、史迪奇當主角
momo購物網每個月推出不同主題的集點加價購活動，可愛造型商品越來越精彩！7月全新集點活動與台灣迪士尼攜手推出「外星萌主」主題，以《玩具總動員》中來自神祕披薩星球、可愛又俏皮的外星人三眼怪，以及《星際寶貝》擁有聰明才智和超萌外表的藍色外星小怪物史迪奇為主角，因應炎熱夏季推出夏日飲品杯、沁涼冰壩杯、造型風扇，以及居家自煮用的造型蛋捲器、質感便當袋，還有外出採買食品不可少的零錢包、質感牛皮肩背包等限量周邊商品，粉絲快鎖定衝一波！
7月1日至7月31日於momo購物網消費集點滿1～6點，即可以1元～399元兌換「三眼怪、史迪奇」迪士尼官方授權限量周邊商品。「三眼怪造型零錢包」將三眼怪經典台詞加入立體設計，換購點數6點＋換購價1元；「三眼怪夏日飲品杯4入組」換購點數1點＋換購價199元；「三眼怪質感牛皮便當袋」內裡也搭配滿版三眼怪圖案，換購點數2點＋換購價299元；「三眼怪夏日沁涼冰壩杯」擁有500ml大容量，換購點數2點＋換購價319元；「三眼怪時尚造型蛋捲器」只要加入蛋液與培根、起司、火腿、蔥等配料，就能簡單做出美味蛋捲，換購點數2點＋換購價399元；「史迪奇屁拉風扇」方便隨身攜帶，3檔風速最高可直吹6小時，換購點數2點＋換購價299元；「史迪奇大容量質感牛皮肩背包」不論外出採買蔬菜水果或上班裝文件資料都好用，換購點數3點＋換購價359元。
7月份於momo購物網單筆消費滿800元即可領取1點點數，每筆消費最高領取5點點數，每人最高上限領取100點點數，購買momo紅利金不適用於此活動；活動期間可依照指定時段前往活動頁面登記換購「三眼怪、史迪奇」周邊單品折價券，之後可於折價券指定歸戶日期使用折價券加購該商品，逾期恕不補發。
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