快訊

自購疫苗僅5、60萬劑 柯文哲納悶：發生什麼事？

統獨和解或自爆？西班牙特赦「加泰獨立建國犯」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

momo購物網7月集點加價購 三眼怪、史迪奇當主角

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網7月集點加價購推出「三眼怪時尚造型蛋捲器」，換購點數2點＋換購價399元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月集點加價購推出「三眼怪時尚造型蛋捲器」，換購點數2點＋換購價399元。圖／momo購物網提供

momo購物網每個月推出不同主題的集點加價購活動，可愛造型商品越來越精彩！7月全新集點活動與台灣迪士尼攜手推出「外星萌主」主題，以《玩具總動員》中來自神祕披薩星球、可愛又俏皮的外星人三眼怪，以及《星際寶貝》擁有聰明才智和超萌外表的藍色外星小怪物史迪奇為主角，因應炎熱夏季推出夏日飲品杯、沁涼冰壩杯、造型風扇，以及居家自煮用的造型蛋捲器、質感便當袋，還有外出採買食品不可少的零錢包、質感牛皮肩背包等限量周邊商品，粉絲快鎖定衝一波！

7月1日至7月31日於momo購物網消費集點滿1～6點，即可以1元～399元兌換「三眼怪、史迪奇」迪士尼官方授權限量周邊商品。「三眼怪造型零錢包」將三眼怪經典台詞加入立體設計，換購點數6點＋換購價1元；「三眼怪夏日飲品杯4入組」換購點數1點＋換購價199元；「三眼怪質感牛皮便當袋」內裡也搭配滿版三眼怪圖案，換購點數2點＋換購價299元；「三眼怪夏日沁涼冰壩杯」擁有500ml大容量，換購點數2點＋換購價319元；「三眼怪時尚造型蛋捲器」只要加入蛋液與培根、起司、火腿、蔥等配料，就能簡單做出美味蛋捲，換購點數2點＋換購價399元；「史迪奇屁拉風扇」方便隨身攜帶，3檔風速最高可直吹6小時，換購點數2點＋換購價299元；「史迪奇大容量質感牛皮肩背包」不論外出採買蔬菜水果或上班裝文件資料都好用，換購點數3點＋換購價359元。

7月份於momo購物網單筆消費滿800元即可領取1點點數，每筆消費最高領取5點點數，每人最高上限領取100點點數，購買momo紅利金不適用於此活動；活動期間可依照指定時段前往活動頁面登記換購「三眼怪、史迪奇」周邊單品折價券，之後可於折價券指定歸戶日期使用折價券加購該商品，逾期恕不補發。

momo購物網7月集點加價購推出「三眼怪夏日沁涼冰壩杯」，換購點數2點＋換購價319元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月集點加價購推出「三眼怪夏日沁涼冰壩杯」，換購點數2點＋換購價319元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月集點加價購推出「三眼怪夏日飲品杯4入組」，換購點數1點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月集點加價購推出「三眼怪夏日飲品杯4入組」，換購點數1點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月集點加價購推出「三眼怪造型零錢包」，換購點數6點＋換購價1元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月集點加價購推出「三眼怪造型零錢包」，換購點數6點＋換購價1元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月集點加價購推出「三眼怪質感牛皮便當袋」，換購點數2點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月集點加價購推出「三眼怪質感牛皮便當袋」，換購點數2點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月集點加價購推出「史迪奇屁拉風扇」，換購點數2點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月集點加價購推出「史迪奇屁拉風扇」，換購點數2點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網7月集點加價購推出「史迪奇大容量質感牛皮肩背包」，換購點數3點＋換購價359元。。圖／momo購物網提供
momo購物網7月集點加價購推出「史迪奇大容量質感牛皮肩背包」，換購點數3點＋換購價359元。。圖／momo購物網提供

購物網 momo 迪士尼

延伸閱讀

變身迪士尼公主不是夢！超逗趣「變臉App」全民瘋玩　內建明星模式把歐巴變迪士尼王子

momo購物網「618年中大促」 下單抽特斯拉Model 3

0元免費吃「12塊麥克雞塊」！麥當勞「買12送12」限時開賣，還可爽吃酥嫩雞翅

可口可樂「咖啡汽水」最新口味登場！「焦糖&巧克力特調」超商特價、開放宅配

相關新聞

飛美需求大增！ 他砸近500萬「包商務艙」 華航回應了

僅管相繼有日本、美國、立陶宛等國家贈送疫苗給台灣，但目前台灣疫苗仍然短缺，這也吸引不少民眾出國打疫苗，目前又以美國最夯。...

虛擬貨幣也OK！凱斯哈林名畫、百克拉巨鑽實體拍賣開放

NFT加密藝術熱，帶動虛擬貨幣（cryptocurency，加密貨幣）也逐漸開始成為實體拍品可接受的付款方式。佳士得（C...

簡潔淨白的住宅 打造專屬屋主的十年生活

空間淨白，打開所有隔間引入滿盈的日光，將生活機能簡化為一張大餐桌及數間窗邊小室，難以聯想竟是一家四口的居所。

全家便利商店繳費 加價購Let’s Café可存手機App

根據金管會資料顯示，台灣全年帳單市場規模近20億張，其中超過5成的民眾會選擇到便利商店繳納。為鼓勵大眾就近到繳費，全家便...

momo購物網7月集點加價購 三眼怪、史迪奇當主角

momo購物網每個月推出不同主題的集點加價購活動，可愛造型商品越來越精彩！7月全新集點活動與台灣迪士尼攜手推出「外星萌主...

大甲鎮瀾宮聯手設計團隊打造媽祖藝術公仔 最潮宗教文創「與神同行」

擅長創意與轉化的設計團隊「Too Cheap Art」聯手「玖零零原型工作室」設計師許山姆，與台灣知名傳統宮廟「大甲鎮瀾宮」共同打造特色藝術品，在今年 4月媽祖遶境期間限定推出「與神同行」系列宗教文創商品，將傳統媽祖頭雕結合西洋名畫「戴珍珠耳環的少女」，創造最潮、最時尚的中西合璧媽祖雕塑公仔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。