拉菲草包身超有度假感 PRADA人氣包推出新材質！

義大利時尚品牌近年來人氣包款一個接一個，2019年復刻上市的Re-Edition 2005多功能包款可以說是率先帶起這PRADA包洗版IG風潮的代表，最近這款包又以全新材質打造，充滿夏日氣息的外觀及面料超討喜！

Re-Edition 2005多功能包款早在2019下半年就因為名模坎達爾珍娜、義大利KOL Chiara Ferragni的愛用而掀起流行，更在2020年賣翻，到處缺貨。其受歡迎的原因除了尼龍材質包身好清潔又輕盈之外，整體俐落簡約的設計，以及附上的可拆式多功能小包既可以當裝飾也真的具備收納功能，非常實用。