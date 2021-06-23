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甜爆！極端氣候 台南愛文芒果糖度比銷日標準還高

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南區農改場測量芒果甜度有達到17.6度。圖／台南區農改場提供
台南區農改場測量芒果甜度有達到17.6度。圖／台南區農改場提供

台南愛文芒果上市了，今年芒果因久旱缺水，加上年初低溫，個頭較往年小，但外觀火紅鮮艷、甜度高、風味佳，像個隱藏驚人爆發力的小太陽。農糧署南區分署長羅正宗表示，今年的芒果是在極端環境下產出的，較往年小，但風味及甜度非常好，加上大小適中，適合個人獨享。台南區農業改良場也說，今年芒果生育期間光照充足，色澤漂亮、營養價值比以往還高，糖度甚至超過12oBrix，比外銷日本的還甜。

農糧署南區分署指出，南部是芒果的故鄉，主要品種愛文芒果盛產期為6月中旬至7月中旬，台南地區產地多為山坡地，坡度陡，排水好，日照充足，芒果色澤鮮艷，香氣足，口感扎實，如在惡地形（白堊土）生產的芒果，由於水分少、灌溉不易，果粒較小，口感及風味則更加特殊。

台南區農改場表示，芒果是外銷日本的重要農產品，且日本要求甚嚴，輸日芒果糖度多高達12oBrix。今年受冬季低溫乾燥氣候加持，台南地區開花著果情形極佳，加上生長季節日照充足，光合作用旺盛，果實顏色漂亮且營養物質累積充足，糖度較往年稍高，有測到17.6oBrix食用起來香甜味美且風味濃郁，現在的甜蜜芒果正當時，保證讓消費者唇齒留香。

農政單位表示，芒果不僅好吃，營養價值也高，富含的維生素Ａ及C更是高於蘋果及櫻桃數倍以上，尤其維生素Ａ有助於眼睛保養，疫情期間，學生在家使用3C產品遠距教學，芒果可算是眼睛保養的最佳天然選擇。

專家建議，芒果的挑選以形狀飽滿、完整，帶果粉為佳，買回家時先置通風處1-2天，等果粉褪去後即可鮮食或放至冰箱冷藏，如購回時已無果粉，多為已完成後熟果品，不需再放置，可直接冷藏或鮮食；對於懶得挑選但又想吃到好吃又安全的芒果，建議選擇通過驗證、貼有產銷履歷標章的芒果就對了。

台南愛文芒果上市，紅通通有夏日紅寶石之稱。圖／台南區農改場提供
台南愛文芒果上市，紅通通有夏日紅寶石之稱。圖／台南區農改場提供
台南愛文芒果上市，紅通通有夏日紅寶石之稱。圖／台南區農改場提供
台南愛文芒果上市，紅通通有夏日紅寶石之稱。圖／台南區農改場提供

芒果 日本 低溫

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