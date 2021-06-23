穿「透視衣」參觀學校 珍妮佛洛佩茲準備為愛搬家？

性感天后珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez，簡稱J.LO）最近和舊愛班艾佛列克（Ben Affleck）舊情復燃，不只接連被拍到約會畫面，現在J.LO可能還準備為愛舉家搬遷？

上星期J.LO現身洛杉磯比佛利山莊，當天她身穿義大利時尚品牌Brunello Cucinelli的一席米白色長洋裝搭愛馬仕柏金包，衣服很巧妙地運用烏干紗呈現襯衫樣式的剪裁，浪漫不失正式感，手臂上還可以看到經典的手工花卉刺繡，再配上細節處的亮片鑲嵌點綴，展現精湛的製作工藝。