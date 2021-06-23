穿「透視衣」參觀學校 珍妮佛洛佩茲準備為愛搬家？
性感天后珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez，簡稱J.LO）最近和舊愛班艾佛列克（Ben Affleck）舊情復燃，不只接連被拍到約會畫面，現在J.LO可能還準備為愛舉家搬遷？
上星期J.LO現身洛杉磯比佛利山莊，當天她身穿義大利時尚品牌Brunello Cucinelli的一席米白色長洋裝搭愛馬仕柏金包，衣服很巧妙地運用烏干紗呈現襯衫樣式的剪裁，浪漫不失正式感，手臂上還可以看到經典的手工花卉刺繡，再配上細節處的亮片鑲嵌點綴，展現精湛的製作工藝。
這天J.LO的行程其實是去看學校，她目前和她與第一任丈夫馬克安東尼（Marc Anthony）所生的龍鳳胎艾瑪（Emma）和馬克斯（Max）大部分時間住在邁阿密，班艾佛列克則是和女兒住洛杉磯。其實兩人多年前明明已論及婚嫁最終卻分手收場，其中傳出的主因就是因為J.LO不想搬去洛杉磯，沒想到現在時隔近20年J.LO想法似乎有變，前陣子男方也曾被狗仔拍到特別飛到邁阿密去約會，看來兩人這次復合之火真的燒得很旺，當年不願意為愛改變的事情現在似乎都可以妥協。
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