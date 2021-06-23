全台唯一立陶宛主題小酒吧！立陶宛產好酒一次喝透透

立陶宛（Lithuania）昨日宣布捐助台灣疫苗，連帶也讓人對原本不熟悉的立陶宛產生高度興趣。根據聯合國衛生組織2020年一份統計：立陶宛的人均酒精消耗曾為世界前15名，善飲、易飲的文化，讓立陶宛其實也自產了烈酒、利口酒、啤酒等豐富文化。想體驗立陶宛？全台也有單一一間立陶宛主題酒吧Little-one Bar位在大稻埕老街區，待人一探究竟。

店主葉國憲（以下簡稱David）原本已在大稻埕扎根多年，由於一位移民至台灣的香港朋友原本就經營立陶宛的酒品代理，原本負責東方饌黔天下貴州主題餐廳的他，基於大稻埕「十連棟」的建築特色，遂將一閒置空間改造為週末限定的立陶宛主題小吧，除了可以體驗立陶宛的酒品，獨樂樂不如眾樂樂，也當成一個情感交誼的場所，氣氛小而美、小而溫暖。

每周僅開放周五、周六營業的空間，從晚上9點營業至12點。除了不時有樂團表演，並定期播放運動賽事節目，「手機放下來了，自然找回人與人之間的情感連結。」同時現場還提供一台冰淇淋機器，可加入立陶宛酒品，做成散發立陶宛酒香的特製冰淇淋。現場並有一片大型布幕，做成黃綠紅三色的立陶宛國旗，也變身區隔空間的輕裝潢。

不僅如此，Little-one Bar的招牌視覺也別有玄機，十字架、酒杯、籃球框，分別代表立陶宛的三個重要文化：天主教信仰、善飲易飲的風土民情，以及5次參加奧運會、拿下3次銅牌的堅強籃球實力。

近期Little-one Bar除了在臉書專頁宣布：解封後第一個周末將招牌前往的消費者一杯立陶宛Vodka shot，同時疫情期間再將推出「軍人蕎麥麵」，概念類似「部隊泡菜鍋」，以均衡營養、便利製作為特色，使用立陶宛容易取得的蕎麥，加入洋蔥、雞蛋，兼具營養美味與方便性，預計將於近日開放販賣外帶。

想多認識一點立陶宛？或許且待解封後，來去Little-One Bar小酌一晚？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康