居家「野性質樸風」當道！寬庭帶大家到非洲去偽出國

宅在家防疫一個多月，連出門玩都無法，更遑論出國了，但心裡還是想飛出去，該怎麼辦呢？寬庭美學KUAN’S LIVING在自家的軟裝選品店「寬庭倉庫」，推出「回歸．野性質樸 風格居家展」，以當紅的野性質樸風格，推出多款軟裝居家裝飾品，要帶著大家飛到非洲，來場偽出國旅行。

目前IG上有個熱門hashtag，就是「basket wall」，各種手工編織盤高低錯落的掛在牆上，這也是紐約上城潮流達人最瘋狂的「野性質樸風」，從非洲的文化找到靈感，結合工業風與侘寂風的樸拙，帶點不完美的風格，卻最能展現出生命力。

寬庭學藝術總監鍾德慧指出，野性質樸風格當道，也代表大家都渴望擁抱大自然，因此各種傳統手工編織，搭配上非洲草原落日的橘紅色，以及各種天然材質、部落圖騰、幾何圖案等，都是這波風格的重要代表。

想讓家中也有非洲風格，可以選擇一個小空間、一面牆來進行裝飾，質樸風格強烈的非洲手工編織盤，很適合裝飾在牆面，運用雙面膠、魔鬼氈、圖釘等，以錯落有致的手法，錯開擺放，視覺上增加層次與立體感。或是編織籃也可以承裝物品，之後解封後，也能成為外出的野餐、購物籃。

或是非洲風格的染花布，可以製作成抱枕、桌巾等，甚至掛上牆面也讓人驚喜。