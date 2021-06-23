快訊

北農群聚全面PCR篩檢6措施 明日起沒陰性證明禁入場

【6/23確診地圖】本土確診增104例、24死 陳時中：趨勢仍往好方向走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

異國風防疫餐！瓦城4款套餐999、大心組合餐現省80

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
瓦城推出5道式的外帶組合餐，每套999元。圖／瓦城提供
瓦城推出5道式的外帶組合餐，每套999元。圖／瓦城提供

在新冠肺炎疫情尚未完全平息之際，「瓦城集團」持續推出外帶優惠方案。繼前次推出瓦城、時時香等品牌優惠外後，此次則加推「1010湘」、「非常泰」、「大心」等不同品牌方案，包括有999元的超值外帶套餐、指定麵食優惠餐現省80元等不同折扣，也讓防疫期間的餐桌，增添不同的異國風情。

此次「1010湘」所推出的外帶套餐組，內含有酥炸口水雞、松子年糕牛肉／鄉里小炒肉（2擇1）、辣椒炒蛋、腐乳空心菜／湘西高麗菜（2擇1），並搭配白飯、翡翠檸檬各2份，優惠價999元。「非常泰」的套餐組合，則是包括金錢蝦餅、鐵板香辣海鮮、椰汁炒牛肉／椰汁炒雞肉（2擇1）、蝦醬空心菜／蝦醬高麗菜（2擇1），搭配白飯、泰式冰奶茶各2份，優惠價999元。

另外以東南亞系特色麵點為主的「大心」，新推出「酸辣蕃茄豬肉麵」優惠組合，原價每碗200元，現搭配泰國奶茶／可樂（2擇1），原組合價259～269元，優惠價189元。另外瓦城、時時香也各有不同的5道式、4道式組合套餐，吃得到金錢蝦餅、律咖哩椰汁雞、霸王甘蔗蝦、宮保雞丁等不同菜色，均為999元。

新推出的非常泰外帶餐，每套999元。圖／瓦城提供
新推出的非常泰外帶餐，每套999元。圖／瓦城提供

套餐 奶茶 高麗菜

延伸閱讀

落實廠區防疫 新北產業園區設快篩站

居家防疫在家煮 南投縣環保局發現家戶廚餘量增加

淋浴間還有一扇對外門 奇葩裝潢吸賴品妤朝聖：很注重防疫

落實防疫竟出現游泳頭痛症候群 醫師提醒這樣改善

相關新聞

飛美需求大增！ 他砸近500萬「包商務艙」 華航回應了

僅管相繼有日本、美國、立陶宛等國家贈送疫苗給台灣，但目前台灣疫苗仍然短缺，這也吸引不少民眾出國打疫苗，目前又以美國最夯。...

居家「野性質樸風」當道！寬庭帶大家到非洲去偽出國

宅在家防疫一個多月，連出門玩都無法，更遑論出國了，但心裡還是想飛出去，該怎麼辦呢？寬庭美學KUAN’S LIVING在...

異國風防疫餐！瓦城4款套餐999、大心組合餐現省80

在新冠肺炎疫情尚未完全平息之際，「瓦城集團」持續推出外帶優惠方案。繼前次推出瓦城、時時香等品牌優惠外後，此次則加推「10...

穿球鞋進法國總統府？小賈夫妻「不正經穿搭」猛吸500萬讚

小賈斯汀（Justin Bieber）夫妻倆會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）夫婦，以「和年輕世代的連...

用新台幣下架立陶宛？這啤酒再經設計大獎加持太吸睛

立陶宛昨日宣布將捐贈台灣兩萬劑疫苗，引起網路熱議。立陶宛經濟創新部長Ausrine Armonaite並表示，「對幫助真正的好朋友，我們不需要猶豫。」雖然無限制的旅遊還需要點時間，但想用新台幣「下架」立陶宛？不如試試立陶宛啤酒VOLFAS ENGELMAN！

碳纖維也能繽紛鮮豔！HUBLOT雙軸陀飛輪換高科技新衫

「融合的藝術」是瑞士專業製表廠宇舶表（HUBLOT）的品牌理念，而最新推出的MP-09 TOURBILLON BI-AX...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。