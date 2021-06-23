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異國風防疫餐！瓦城4款套餐999、大心組合餐現省80
在新冠肺炎疫情尚未完全平息之際，「瓦城集團」持續推出外帶優惠方案。繼前次推出瓦城、時時香等品牌優惠外後，此次則加推「1010湘」、「非常泰」、「大心」等不同品牌方案，包括有999元的超值外帶套餐、指定麵食優惠餐現省80元等不同折扣，也讓防疫期間的餐桌，增添不同的異國風情。
此次「1010湘」所推出的外帶套餐組，內含有酥炸口水雞、松子年糕牛肉／鄉里小炒肉（2擇1）、辣椒炒蛋、腐乳空心菜／湘西高麗菜（2擇1），並搭配白飯、翡翠檸檬各2份，優惠價999元。「非常泰」的套餐組合，則是包括金錢蝦餅、鐵板香辣海鮮、椰汁炒牛肉／椰汁炒雞肉（2擇1）、蝦醬空心菜／蝦醬高麗菜（2擇1），搭配白飯、泰式冰奶茶各2份，優惠價999元。
另外以東南亞系特色麵點為主的「大心」，新推出「酸辣蕃茄豬肉麵」優惠組合，原價每碗200元，現搭配泰國奶茶／可樂（2擇1），原組合價259～269元，優惠價189元。另外瓦城、時時香也各有不同的5道式、4道式組合套餐，吃得到金錢蝦餅、律咖哩椰汁雞、霸王甘蔗蝦、宮保雞丁等不同菜色，均為999元。
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