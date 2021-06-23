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穿球鞋進法國總統府？小賈夫妻「不正經穿搭」猛吸500萬讚
小賈斯汀（Justin Bieber）夫妻倆會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）夫婦，以「和年輕世代的連結」進行對話，小賈穿西裝搭配Nike球鞋、太太海莉（Hailey Bieber）則穿了露出川字肌的中空裝，網友批「不正經」，IG上的4人合照也引起高度關注，共吸引超過500萬個讚。
小賈斯汀身穿CELINE直條紋西裝、襯衫、西褲，腳上卻搭了正當紅的Nike Dunk Low北卡藍色球鞋，被網友批評在正式場合這樣穿「雖帥、但並不得體」，也有網友緩頰表示這趟夫妻倆來到愛麗舍宮，主要的談話內容是與青少年的連結，或許這樣的打扮只是為了切題；小賈太太海莉以紐約設計師品牌LaQuan Smith的2021秋冬裝展現健康性感、搭襯FEMME Los Angeles鞋履，但挖空腰際也引來不莊重的聲浪。
後續小賈斯汀在IG貼上的合照可以看出總統馬克宏與法國第一夫人布莉姬（Brigitte Macron）都以正裝穿搭，搭配小賈夫妻檔的造型的確像兩個不同場合的拼接圖，小賈斯汀襯衫隨性開扣，更是和一旁正裝嚴謹的馬克宏形成強烈對比。
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