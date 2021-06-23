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用新台幣下架立陶宛？這啤酒再經設計大獎加持太吸睛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
VOLFAS ENGELMAN的啤酒廠外觀甚至改造成宛如啤酒罐的視覺，令人會心一笑。圖 / 翻攝自 ig @ volfas_engelman_nealkoholinis。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
VOLFAS ENGELMAN的啤酒廠外觀甚至改造成宛如啤酒罐的視覺，令人會心一笑。圖 / 翻攝自 ig @ volfas_engelman_nealkoholinis。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

立陶宛昨日宣布將捐贈台灣兩萬劑疫苗，引起網路熱議。立陶宛經濟創新部長Ausrine Armonaite並表示，「對幫助真正的好朋友，我們不需要猶豫。」雖然無限制的旅遊還需要點時間，但想用新台幣「下架」立陶宛？不如試試立陶宛啤酒VOLFAS ENGELMAN！

VOLFAS ENGELMAN的歷史最早可溯及1853年，企業也是波羅的海東部較早的工業啤酒廠之一，1894年，由兩間併購而成的啤酒廠，集合IB Volfas與Ferdinand Engelman兩位啤酒廠經營者之名，誕生了今日的VOLFAS ENGELMAN。來到今日的Volfas Engelman已經現代化，甚至並將啤酒廠部分設備改造成啤酒罐外觀，討喜也吸睛！

喝什麼好？PASAULIO SKONIAI的Volfas Engelman World屬於BLANC比利時小麥啤酒，淡雅的柑橘與香料風味，微甜中並帶有小麥啤酒獨有的酸感，清爽宜人，另一款IPA則屬於印度淡愛爾啤酒，共使用四種不同啤酒花，帶出豐富香氣與獨特苦味，同時四種啤酒花也繪製於瓶身，好喝也好看。

MAIL名畫系列的酒標設計則在古典中混合了古典、前衛，棕色玻璃瓶身的設計，今年甫獲2021義大利A' Design Award銀牌，台灣則引進了同系列的鋁罐包裝。MILKSHAKE MANGO PALE ALE芒果風味淡愛爾啤酒，使用天然芒果汁，同時帶殼的燕麥則補充了柔軟性和乳糖的獨特甜味，而Hoppy Lager酒花拉格啤酒則有著雪白泡沫、愉悅的啤酒花香氣、苦味和焦糖甜味。兩款PASAULIO SKONIAI系列、四款MAIL名畫系列啤酒，目前在台灣皆由福潤國際代理，並在便利商店如萊爾富、OK Mart，大型量販如大潤發、愛買、Jason's Market、新光三越，皆可購入。

想用新台幣下架立陶宛？立陶宛啤酒、喝起來了！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

MAIL名畫系列的酒標設計則在古典中混合了古典、前衛，目前台灣福潤國際共代理有NEIPA、覆盆莓波特、酒花拉格、芒果風味艾爾四種風味。圖 / 翻攝自 ig @ volfas_engelman_nealkoholinis。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
MAIL名畫系列的酒標設計則在古典中混合了古典、前衛，目前台灣福潤國際共代理有NEIPA、覆盆莓波特、酒花拉格、芒果風味艾爾四種風味。圖 / 翻攝自 ig @ volfas_engelman_nealkoholinis。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
想用新台幣下架立陶宛？立陶宛啤酒將是最直接、容易取得的微醺風味之選。圖 / 福潤國際提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
想用新台幣下架立陶宛？立陶宛啤酒將是最直接、容易取得的微醺風味之選。圖 / 福潤國際提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
兩款PASAULIO SKONIAI系列、四款MAIL名畫系列啤酒，目前在台灣皆由福潤國際代理，並在全省便利商店、量販超市販售。圖 / 福潤國際提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
兩款PASAULIO SKONIAI系列、四款MAIL名畫系列啤酒，目前在台灣皆由福潤國際代理，並在全省便利商店、量販超市販售。圖 / 福潤國際提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

立陶宛 酒駕 用新台幣

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