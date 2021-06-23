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大甲鎮瀾宮聯手設計團隊打造媽祖藝術公仔 最潮宗教文創「與神同行」

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

圖/文 有.設計uDesign提供。
圖/文 有.設計uDesign提供。

擅長創意與轉化的設計團隊「Too Cheap Art」聯手「玖零零原型工作室」設計師許山姆，與台灣知名傳統宮廟「大甲鎮瀾宮」共同打造特色藝術品，在今年 4月媽祖遶境期間限定推出「與神同行」系列宗教文創商品，將傳統媽祖頭雕結合西洋名畫「戴珍珠耳環的少女」，創造最潮、最時尚的中西合璧媽祖雕塑公仔。

「玖零零原型工作室」致力於創作以「台灣神話．神明」為題材的雕像作品，而隸屬於工作室的台灣本土設計師許山姆，以他最擅長的細膩泥塑方式，搭配TCA團隊的創意與對於各種材質及工藝的熟悉，打造出這款極具收藏價值的藝術創作。

TCA團隊表示：「幾乎所有西洋知名的藝術品與藝術家，都受到過宗教的啟發，或者是藝術家本身對於信仰的崇拜與熱愛。從元古時代人類將動物、火、對自然及超自然的崇拜雕刻在石洞裡；古埃及人各種對於永生信仰留下來的壁雕；到文藝復興時米開朗基羅的”創世紀”、拉斐爾的”聖母像”、達文西的”最後的晚餐”等等，都離不開宗教。

在台灣，宗教也是文化的一部分，鎮瀾宮的遶境活動更是全球三大宗教盛事之一；而結合許山姆設計師精巧的技藝及團隊創意，賦與創作新的生命，就是我們這次想要傳達的—讓年輕的世代藉由不同的媒材與藝術而會想要認識自己的文化，進而認同。」

每年農曆三月間舉行長達九天八夜的大甲媽出巡進香遶境，不僅為全民祈福，也是全台灣最盛大的宗教文化活動。百年進香的傳統傳承了民間的信仰，展現了台灣的人情味，也讓彼此之間的關係更加緊密。這是一場人與神、人與人共襄盛舉的一場盛會。因此，Too Cheap Art以「與神同行」為理念，設計出這款媽祖公仔，讓傳統宗教成為一件值得珍藏的現代藝術品。

「TOO CHEAP ART｜大甲鎮瀾宮聯名 媽祖公仔雕像」現正於有.設計uDesign平台販售中，即日起至7/21推出獨家優惠價1,480元。更多商品資訊請至有.設計uDesign官網查詢。

媽祖

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