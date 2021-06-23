碳纖維也能繽紛鮮豔！HUBLOT雙軸陀飛輪換高科技新衫

「融合的藝術」是瑞士專業製表廠宇舶表（HUBLOT）的品牌理念，而最新推出的MP-09 TOURBILLON BI-AXIS雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表正是這個製表精神的完美體現。

全新直徑49毫米的MP-09雙軸陀飛輪腕表以彩色3D立體碳纖維打造，流暢的線條組成曲線、轉角、傾斜式平面等複雜表殼結構。加工碳纖維這種多層次複合材質，必須採用全新製程、工具到打磨處理，因此難度極高。全系列共紅、黃、藍、綠4種彩色，則是採用紡前染色紗（solution-dyed）技術製作，確保色彩飽滿亮麗。搭配同色系的複合橡膠表帶、指針、時標，各色均僅全球限量各8只。