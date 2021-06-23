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碳纖維也能繽紛鮮豔！HUBLOT雙軸陀飛輪換高科技新衫

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表藍色款，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表藍色款，621萬3,000元。圖／宇舶表提供

「融合的藝術」是瑞士專業製表廠宇舶表（HUBLOT）的品牌理念，而最新推出的MP-09 TOURBILLON BI-AXIS雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表正是這個製表精神的完美體現。

全新直徑49毫米的MP-09雙軸陀飛輪腕表以彩色3D立體碳纖維打造，流暢的線條組成曲線、轉角、傾斜式平面等複雜表殼結構。加工碳纖維這種多層次複合材質，必須採用全新製程、工具到打磨處理，因此難度極高。全系列共紅、黃、藍、綠4種彩色，則是採用紡前染色紗（solution-dyed）技術製作，確保色彩飽滿亮麗。搭配同色系的複合橡膠表帶、指針、時標，各色均僅全球限量各8只。

腕表所搭載的HUB9009.H1.RA手上鍊雙軸陀飛輪機芯，雙軸陀飛輪分為內外雙層框架，第一層框架一分鐘旋轉一圈、第二層框架則是30秒旋轉一圈。為了能完整展現雙重旋轉框架之美，表殼特別做成傾斜式設計，以結構複雜的立體三面藍寶石鏡面，將陀飛輪展示於6點鐘位置的大型開放視窗。創新的日期顯示，可經由連桿的上下移動來操作，日期數字以天為單位前後移動，瞬跳日期以兩個半圓盤顯示於偏心小時與分鐘顯示盤的周邊，分別顯示1-15、以及16-31的單獨數字日期。

MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表率綠色款，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表率綠色款，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表紅色款，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表紅色款，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表黃色款，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表黃色款，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
宇舶表推出全新共4色MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表。圖／宇舶表提供
宇舶表推出全新共4色MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表。圖／宇舶表提供
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表紅色款，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表紅色款，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表綠色款，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表綠色款，621萬3,000元。圖／宇舶表提供
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表共推出紅、黃、藍、綠4款，各621萬3,000元。圖／宇舶表提供
MP-09雙軸陀飛輪3D彩色碳纖維腕表共推出紅、黃、藍、綠4款，各621萬3,000元。圖／宇舶表提供

腕表 瑞士 品牌

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