浪船、彼岸、荒境 Aesop推3款新香帶領探索虛實之境

我們生活在真實的空間，但透過想像力，虛擬的空間得以無所限制，讓香味引領著思考奔騰吧！質感保養品牌Aesop，一口氣推出3款新香水，該系列取名為「虛實之境」系列，3款新香分別取名為「米拉塞蒂、「喀斯特」與「埃雷米亞」，靈感來自現實存在，卻又帶點模糊的空間概念，以香味為每個人創造出不同的記憶點，彷彿在虛擬與實體空間中，找到專屬自我的所在處。

Aesop的香水，一向是香氣愛好者的最愛，每款香水都有各自的故事，包括悟香水、熾香水等都有死忠愛好者，此次難得一次推出3款新香水，調香師巴納貝・菲永Barnabé Fillion表示，「與Aesop合作過程，由科學與想像力引導，這是一場穿越空間的旅程」，企圖用香氣，創造出真實、又虛構的想像世界，透過氣味，讓大家與所居住但經常被忽視的周遭環境，進行對話。

3款香水，都有著大地木質香調，創造出三種不同的空間，真實存在，卻彷彿從未去過，每個人透過嗅吸，都能找到專屬自己的空間詮釋感。

米拉塞蒂代表「浪船」，大海有寧靜、也有狂野，但有人聽著海浪聲感受寧靜，也能振奮人心，海浪日復一日的侵襲岸邊，呈現出平靜而空寂感，人們在海灘找尋歡樂，但面對大海卻也有種孤寂感，米拉塞蒂以岩玫瑰暗示著老舊的海上木頭，還有水手船艙中酒窖的氣味，黃葵、安息香交織出薰香、海藻的景象，以木質調帶來溫暖氣息。

喀斯特則是象徵「彼岸」，可象徵那虛擬的彼岸，也可以象徵真實世界中，因為水所雕刻出的地理景觀，彷彿遙不可及，但似乎總會抵達，彷彿邊緣，卻帶來無比安靜，以低調清雅的氣息與香水融合，小茴香、檀香讓人想到風吹拂過水面、海水的金屬質感，穩定中帶點騷動感。

埃雷米亞帶著大家來到「荒境」，一個大自然創造出來的地方，雲霧繚繞間，各種生物正蓬勃發展，少了文明的破壞，但真實世界中卻真有荒境的存在嗎？以白松香、鳶尾花、廣藿香帶來明亮的柑橘調，苔蘚、野花與文明的建築共存。

Aesop也與數位藝術家 Quayola合作，以威廉‧透納（J.M.W. Turner）和印象派大師的傳統風景畫為靈感，用科技的方法，創造出三瓶香水代表的浪船、彼岸、荒境三種意境，以科技與實際畫作的交錯創造，完美詮釋的「虛實之境」。該系列香水7月5日上市。

荒境：在海岸線彼岸之外，則屬於「埃雷米亞」。這是一個薄霧籠罩而充滿生機之地，人類歷史的短暫記號在大自然中迷失，大大小小的生物在此相互連結，彼此傳遞著無聲的消息。其白松香、鳶尾花、廣藿香散發了明亮的柑橘香調，同時帶有一抹大地氣息。在此空間中，苔蘚、野花的植物力量，與停滯的文明、潮濕的混凝土建築共存。

這次，Aesop 與當代數位藝術家 Quayola 攜手合作，以展現米拉塞蒂、喀斯特、埃雷米亞的世界。Quayola 借鑒了包括威廉‧透納（J.M.W. Turner）和印象派大師的傳統風景畫，並運用科技──而非畫筆──以對大自然的模式進行細膩的觀察，創造出高度個人化且當代的藝術表現形式。他對瞬息時間所掌握的演算法，融合了自然與科技、表現與抽象──最終，融合了人類與機器。Quayola 說：「對我來說，科技就像是另一雙眼睛；科技是協助我發現嶄新觀察模式的夥伴。」Aesop 和 Quayola 的合作關係將會以他的作品展覽中展現。在「虛實之境」中，將體現並探索視覺和嗅覺、實體和數位、此處與彼方的交集。

「米拉塞蒂」、「喀斯特」、「埃雷米亞」包裝於 50mL 玻璃香水噴瓶中，其紙盒內層印有北愛爾蘭聯覺藝術家傑克·庫爾特Jack Coulter的專屬作品。這三款香水將於 2021 年 7月 5 日起在各 Aesop 概念店、百貨專櫃、官方網站 aesop.com/tw 開始販售。

該系列將加入 Aesop 現有的香水家族──「馬拉喀什馥郁香水」、「悟香水」、「熾香水」以及「馥香水」。如同我們其他的香水作品，「虛實之境」系列專為那些尋求獨特且層次豐富的香氣、不受框架拘束的人士所設計。歸根究底，Aesop 主義者在本質上是一位探索家──從上到下、自內而外仔細地探究香水的每一方面，舉手投足皆流露出嚴謹的詩意。