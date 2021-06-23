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靈感來自希臘愛神的夢幻玫瑰色包款 喚醒妳心中的小公主

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
SAUVEREIGN、DELVAUX都在春夏季推出夢幻粉色的包款。圖／SAUVEREIGN、DELVAUX提供
SAUVEREIGN、DELVAUX都在春夏季推出夢幻粉色的包款。圖／SAUVEREIGN、DELVAUX提供

以金箔釦著稱的奢華包款、鞋履品牌SAUVEREIGN，在夏天推出了浪漫的玫瑰粉色、雪白色包款，營造輕盈的視覺；比利時皮件品牌DELVAUX也在上市粉色系手袋，點綴皮革立體花飾或縫繡金銀絲線麥穗，呈現夢幻的公主風。

SAUVEREIGN的Aphrodite系列包款命名，來自代表愛情、美麗的希臘女神阿芙羅黛蒂，包款輪廓也以流暢、感性的線條表現，透過工匠剪裁、縫紉染邊，嚴選皮革來打造成包蓋、包身的一體式結構；Aphrodite的包釦也是品牌創新的扣鎖設計，可以換上不同的「傳世」金箔釦，來表現個人化的風格，使用上可將手柄轉換為不同長度的肩背帶，包款共有三種尺寸。

DELVAUX則以永恆玫瑰的命題作為春日包款靈感，Brillant與Tempête都推出絲緞粉色，清新夢幻；麥穗系列Tempête則以南歐田園風光為發想，並點綴了日本高端玻璃珠品牌Mikuyi打造的珍珠裝飾，在金黃色、鈀金色與銅色三種金屬色調搭配上銀色珠飾和金色絲線，打造不同光線折射的立體視覺，如同陽光照耀的麥浪，生動細緻；此外，Pin、Brillant系列則有立體浮雕花飾的點綴，增加層次感，也更顯奢華細緻。

DELVAUX Tempête系列Wild Wheat粉膚色牛皮小型手袋，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Tempête系列Wild Wheat粉膚色牛皮小型手袋，16萬8,100元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX永恆玫瑰系列Brillant小牛皮迷你手袋，17萬2,300元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX永恆玫瑰系列Brillant小牛皮迷你手袋，17萬2,300元。圖／DELVAUX提供
SAUVEREIGN Aphrodite玫瑰粉色小牛皮革包款搭配「傳世」金箔釦，23萬9,600元。圖／SAUVEREIGN提供
SAUVEREIGN Aphrodite玫瑰粉色小牛皮革包款搭配「傳世」金箔釦，23萬9,600元。圖／SAUVEREIGN提供
DELVAUX永恆玫瑰系列立體花飾Pin包款，價格店洽。圖／DELVAUX提供
DELVAUX永恆玫瑰系列立體花飾Pin包款，價格店洽。圖／DELVAUX提供
SAUVEREIGN Aphrodite小牛皮革包款，價格店洽。圖／SAUVEREIGN提供
SAUVEREIGN Aphrodite小牛皮革包款，價格店洽。圖／SAUVEREIGN提供
SAUVEREIGN Aphrodite玫瑰粉色小牛皮革包款，14萬9,800元。圖／SAUVEREIGN提供
SAUVEREIGN Aphrodite玫瑰粉色小牛皮革包款，14萬9,800元。圖／SAUVEREIGN提供
SAUVEREIGN Aphrodite玫瑰粉色小牛皮革包款搭配 Omoiyari「傳世」金箔釦，23萬9,600元。圖／SAUVEREIGN提供
SAUVEREIGN Aphrodite玫瑰粉色小牛皮革包款搭配 Omoiyari「傳世」金箔釦，23萬9,600元。圖／SAUVEREIGN提供

品牌 希臘

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