頂呱呱「買口袋比薩送可樂」　潮味決滿百送王子麵

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
頂呱呱「口袋披薩」每個55元，限時加送中杯可樂。圖／頂呱呱提供
頂呱呱「口袋披薩」每個55元，限時加送中杯可樂。圖／頂呱呱提供

居家防疫的時光，更需要一些能當正餐、又能當零食的餐點來療癒心情。近期推出過呱呱豬仔包、甜甜包的「頂呱呱」，自6月23日起，將推出「買口袋披薩送可樂」的限時優惠；至於連鎖滷味「潮味決」則是推出「百元優惠券」，內含有滿百元送王子麵、招牌單點食材買1送1、冷飲折價等不同的折扣，為防疫時光增添能量。

頂呱呱的「口袋披薩」推出至今已經有近20年，採用傳統的義式風味，餅皮內包裹有肉醬、火腿、義大利蒜味香腸等餡料與起司，份量適合一人食用，因此也是民眾獨自一人又想吃披薩時的輕鬆選擇，每個55元。自6月23日至7月31日期間，凡單點口袋披薩，就可贈送「中杯可樂」1杯。

湯底口味選擇眾多的「潮味決」在即日起於門市推出百元優惠券，內含有6種不同的優惠。包括「乒乓魚蛋買1送1」、「麻辣豆腐買1送1」，還有單筆滿100元送王子麵、滿200送滷鴨血。另外針對二代店，滿100元還可享冷泡金宣、冬瓜檸檬現折10元的優惠，累計共可享百元以上優惠，每次憑券可享1種優惠，適用至7月31日為止。

「潮味決」提供6種不同的優惠方案。圖／潮味決提供
「潮味決」提供6種不同的優惠方案。圖／潮味決提供

頂呱呱 義大利

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