頂呱呱「買口袋比薩送可樂」　潮味決滿百送王子麵

居家防疫的時光，更需要一些能當正餐、又能當零食的餐點來療癒心情。近期推出過呱呱豬仔包、甜甜包的「頂呱呱」，自6月23日起，將推出「買口袋披薩送可樂」的限時優惠；至於連鎖滷味「潮味決」則是推出「百元優惠券」，內含有滿百元送王子麵、招牌單點食材買1送1、冷飲折價等不同的折扣，為防疫時光增添能量。

頂呱呱的「口袋披薩」推出至今已經有近20年，採用傳統的義式風味，餅皮內包裹有肉醬、火腿、義大利蒜味香腸等餡料與起司，份量適合一人食用，因此也是民眾獨自一人又想吃披薩時的輕鬆選擇，每個55元。自6月23日至7月31日期間，凡單點口袋披薩，就可贈送「中杯可樂」1杯。