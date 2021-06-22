BTS又刷新紀錄 田柾國慶8周年直播穿「帥到暈眩」系列

韓國超人氣團體防彈少年團（BTS）人氣超狂，又刷新了告示牌紀錄，而在歡慶出道8周年的粉絲見面會上，成員田柾國身穿今年夏季曝光率超高的FENDI Summer Vertigo聯名系列，表現活力繽紛的色彩。

除了 麥當勞 x BTS套餐橫掃IG，不管是不是阿米都要跟風吃一波， 天團BTS近日再度刷新紀錄，美國告示牌（Billboard）最新的HOT 100排行榜上，他們的數位單曲「Butter」持續保持冠軍位置，已連續4周第一，這也打破了自身創下的「Dynamite」三連冠紀錄，在超強人氣扶持下，田柾國身穿亮黃色FENDI Summer Vertigo聯名襯衫，也顯得相當耀眼醒目。