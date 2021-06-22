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BTS又刷新紀錄 田柾國慶8周年直播穿「帥到暈眩」系列

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI Peekaboo系列代言人許魏洲日前也詮釋了Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo系列代言人許魏洲日前也詮釋了Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元。圖／FENDI提供

韓國超人氣團體防彈少年團（BTS）人氣超狂，又刷新了告示牌紀錄，而在歡慶出道8周年的粉絲見面會上，成員田柾國身穿今年夏季曝光率超高的FENDI Summer Vertigo聯名系列，表現活力繽紛的色彩。

除了 麥當勞 x BTS套餐橫掃IG，不管是不是阿米都要跟風吃一波， 天團BTS近日再度刷新紀錄，美國告示牌（Billboard）最新的HOT 100排行榜上，他們的數位單曲「Butter」持續保持冠軍位置，已連續4周第一，這也打破了自身創下的「Dynamite」三連冠紀錄，在超強人氣扶持下，田柾國身穿亮黃色FENDI Summer Vertigo聯名襯衫，也顯得相當耀眼醒目。

Summer Vertigo系列是FENDI與紐約藝術家Sarah Coleman的聯名合作，滿版的亮黃色FF Logo以迷幻扭曲的圖樣壓印，宛如跟著音樂自然擺動的身軀，線條相當有律動感，由田征國詮釋也展現了如同Vertigo字面上的暈眩之意，展現他橫掃全球的超人氣的魅力、電暈粉絲。此外，FENDI Peekaboo代言人許魏洲，之前出席品牌活動時，也穿上同款襯衫，此系列單品還包括各式包款、配件與寶麗來（Polaroid）的相機，都是新奇有趣的限量單品。

Summer Vertigo系列亮黃絲質襯衫，39,000元。圖／FENDI提供
Summer Vertigo系列亮黃絲質襯衫，39,000元。圖／FENDI提供
BTS田征國身穿FENDI Summer Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元、金屬扭曲綁帶手環 15,800元。圖／FENDI提供
BTS田征國身穿FENDI Summer Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元、金屬扭曲綁帶手環 15,800元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo系列代言人許魏洲日前也詮釋了Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo系列代言人許魏洲日前也詮釋了Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元。圖／FENDI提供
BTS田征國身穿FENDI Summer Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元、左手配戴金屬扭曲綁帶手環15,800元。圖／FENDI提供
BTS田征國身穿FENDI Summer Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元、左手配戴金屬扭曲綁帶手環15,800元。圖／FENDI提供
BTS田征國身穿FENDI Summer Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元、左手配戴金屬扭曲綁帶手環15,800元。圖／FENDI提供
BTS田征國身穿FENDI Summer Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元、左手配戴金屬扭曲綁帶手環15,800元。圖／FENDI提供
Summer Vertigo系列金屬扭曲綁帶手環，15,800元。圖／FENDI提供
Summer Vertigo系列金屬扭曲綁帶手環，15,800元。圖／FENDI提供
BTS田征國身穿FENDI Summer Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元、左手配戴金屬扭曲綁帶手環15,800元。圖／FENDI提供
BTS田征國身穿FENDI Summer Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元、左手配戴金屬扭曲綁帶手環15,800元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo系列代言人許魏洲日前也詮釋了Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo系列代言人許魏洲日前也詮釋了Vertigo系列亮黃絲質襯衫39,000元。圖／FENDI提供

FENDI BTS 麥當勞

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