哆啦A夢醫用口罩來啦！親子款可愛到融化

圖／jiu jiu 提供

台灣本土疫情開始降溫的趨勢，但大家口罩還是一定要戴好，口罩成為大家生活中的必備品，要戴上就要戴最可愛的！親親JIUJIU醫用口罩再次強勢聯名推出哆啦A夢口罩，大家卡通童年回憶大噴發阿！

這次特別推出親子款，大人小孩一起配戴真的超可愛！是不是看他萌萌的表情就深深愛上，好看實用又安心，哆啦A夢造型真的太欠收啦！防疫時期，一定要讓他陪你度過活力滿滿的一天！

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哆啦A夢口罩陪你賣萌耍可愛，整個童年回憶湧現啊～

口罩佈滿哆啦A夢萌萌模樣，開心賣萌看著大家，讓人迫不及待想收藏這款，戴起來舒適清涼！搭配任何服裝都好看又有個人風格，真的很值得購入 ，你也心動了嗎？

哆啦A夢顏色超繽紛，開心玩耍的他秒吸引大家注意力！以唱機、音響經典復古又吸睛，還有清淡黃色復古款可選，哆啦A夢去任意門冒險啦~開心圓滾滾的樣子可愛到融化，一戴上就讓人捨不得丟！

成人款：復古摩登醫療口罩（藍）、復古摩登醫療口罩（黃） 圖／jiu jiu 提供

可別忘了哆啦A夢的好朋友們大雄、愛唱歌胖虎、愛炫耀的小夫、甜姐兒靜香，他們的可愛笑容實在太萌太討喜，同框在口罩上，瞬間讓人重拾兒時童年的回憶， 哆啦美也來湊一咖，粉紅色的口罩上愉快玩耍的哆啦美，無論是眨眼、打哈欠、微笑，她每一個動作都讓人一看到就想尖叫喊著：「太可愛了吧！」，而且同時有出兒童款，親子一起戴上看起來好溫馨呀～

圖／jiu jiu 提供

哆啦A夢不僅陪伴我們長大，現在更成為防疫最佳夥伴！從粉嫩可愛到經典復古通通都有，橫跨男女、全年齡層的大家，就算不是哆啦A夢的鐵粉也會被燒到啦！除了精心設計的圖樣，更是醫療級口罩，讓你們安心保護全家人度過疫情，為大家活力應援！

幼幼款：可愛飛翔醫療口罩（黃）、寶貝道具醫療口罩（藍）、甜蜜星光醫療口罩（粉紅） 圖／jiu jiu 提供

這次不僅出了兒童款，還有同步出了幼幼款，讓一家大小都能戴上喜愛的卡通角色，一起賣萌耍可愛！粉嫩藍色口罩上哆啦A夢軟萌開心的圖樣，配上各種可愛玩具，讓家裡的小朋友好想跟哆啦A夢一起玩耍～另一款哆啦A夢與哆啦美，一起在天空飛翔，粉色、淡黃色真的是超療癒的啦！

幼幼款：可愛飛翔醫療口罩（黃）、甜蜜星光醫療口罩（粉紅） 圖／jiu jiu 提供