宋江萌拍韓國少女服裝 喝牛奶、玩小汽車 果然是「無法抗拒的他」

被稱為「NETFLIX的兒子」的宋江，自從「喜歡的話請響鈴」系列打開知名度，到演出「Sweet Home」、「如蝶翩翩」等劇都創造了收視率和話題，近日開播的「無法抗拒的他」更與最美小三韓韶禧合作，堪稱2021爆紅韓星之一，IG粉絲飆高近785萬，憑藉清新形象也成為廣告商的最愛，代言品牌大增，包括韓牌KIRSH近日也邀請他拍攝了全新形象。

宋江以一天的開始來拍攝KIRSH x SONGKANG的形象影片，因此以吃牛奶穀片當早餐、栽種植物、燙襯衫、玩小汽車等日常作為內容，也換上多件KIRSH服裝，表現宋江年輕、清新的帥氣外型，也順利代入暖男的調性。