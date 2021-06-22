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宋江萌拍韓國少女服裝 喝牛奶、玩小汽車 果然是「無法抗拒的他」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
KIRSH的官方IG發表了與宋江合作的系列。圖／取自IG
KIRSH的官方IG發表了與宋江合作的系列。圖／取自IG

被稱為「NETFLIX的兒子」的宋江，自從「喜歡的話請響鈴」系列打開知名度，到演出「Sweet Home」、「如蝶翩翩」等劇都創造了收視率和話題，近日開播的「無法抗拒的他」更與最美小三韓韶禧合作，堪稱2021爆紅韓星之一，IG粉絲飆高近785萬，憑藉清新形象也成為廣告商的最愛，代言品牌大增，包括韓牌KIRSH近日也邀請他拍攝了全新形象。

宋江以一天的開始來拍攝KIRSH x SONGKANG的形象影片，因此以吃牛奶穀片當早餐、栽種植物、燙襯衫、玩小汽車等日常作為內容，也換上多件KIRSH服裝，表現宋江年輕、清新的帥氣外型，也順利代入暖男的調性。

KIRSH是2008年創立的韓國少女服飾品牌，以探索與創造（Research & Creativity）為精神，結合流行文化，推出T恤、帽T等年輕女孩熱愛的單品，自2015年秋冬起，2顆櫻桃的設計也成為Logo定調，服裝主要是清新、甜美的風格，韓星文佳煐在韓劇「女神降臨」第7集，也曾選穿KIRSH薰衣草紫針織衫。

在韓劇「德魯納酒店」中出現多次的披薩，也找宋江代言。圖／取自IG
在韓劇「德魯納酒店」中出現多次的披薩，也找宋江代言。圖／取自IG
宋江以清新臉孔推出KIRSH x SONGKANG系列。圖／取自IG
宋江以清新臉孔推出KIRSH x SONGKANG系列。圖／取自IG
KIRSH x SONGKANG系列專賣宋江的可愛清新。圖／取自IG
KIRSH x SONGKANG系列專賣宋江的可愛清新。圖／取自IG
KIRSH的服裝以2顆櫻桃作為Logo辨識。圖／取自IG
KIRSH的服裝以2顆櫻桃作為Logo辨識。圖／取自IG
宋江與「最美小三」韓韶禧演出漫改劇「無法抗拒的他」。圖／NETFLIX提供
宋江與「最美小三」韓韶禧演出漫改劇「無法抗拒的他」。圖／NETFLIX提供
KIRSH的服裝以2顆櫻桃作為Logo辨識。圖／取自IG
KIRSH的服裝以2顆櫻桃作為Logo辨識。圖／取自IG

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