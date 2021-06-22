吃早餐抽3000！Q Burger台味早餐、新飲品登場

連鎖早餐店「Q Burger」今年夏天以台菜料理為靈感，推出一系列台式創意早餐，包括有塔香三杯烤雞腿堡、花生肉蛋吐司等新選擇，另外還有冬瓜檸檬、芒果冰沙等特色飲品。為慶祝新品登場，消費者參與活動，還有機會獲得3,000元禮券，讓粉絲免費吃早餐1個月。

本次Q Burger所推出的「世界風味賞-台灣站」系列新品中，「塔香三杯烤雞腿堡」乃是從經典的三杯雞出發，將烤雞腿排淋上特製的三杯醬，並加上九層塔葉拌炒，帶來台式鹹香，每份69元。「花生肉蛋吐司」使用嫩煎豬里肌加上烤肉醬、國產花生醬增香，還有搭配歐姆蛋，每份49元。「經典火腿蛋吐司」則是重現每個人記憶中的滋味，每份35元。

除此之外，Q Burger也攜手瓜瓜園，以在地台農57號地瓜，推出「脆皮地瓜薯條」、「地瓜ＱＱ球」與「台農57號烤地瓜」等地瓜點心，售價各為35、29、29元，讓香甜暖味的地瓜可以豐富民眾的早餐時光。同時還有冬瓜檸檬、冬瓜鮮奶、芒果檸檬冰沙、芒果冰沙等消暑飲品登場，每杯售價35～50元。

為慶祝新品上市，6月23日至7月23日期間，購買台灣站任一新品，並參與粉絲團活動，就有機會獲得「Q Burger餐券3,000元」，相當足以免費吃一個月早餐。6月25日至6月27日期間，凡是官方app會員，還可以用消費點數1點，兌換地瓜QQ球1份。