快訊

法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃早餐抽3000！Q Burger台味早餐、新飲品登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Q Burger新推出塔香三杯烤雞腿堡、花生肉蛋吐司等台式早餐新品。圖／Q Burger提供
Q Burger新推出塔香三杯烤雞腿堡、花生肉蛋吐司等台式早餐新品。圖／Q Burger提供

連鎖早餐店「Q Burger」今年夏天以台菜料理為靈感，推出一系列台式創意早餐，包括有塔香三杯烤雞腿堡、花生肉蛋吐司等新選擇，另外還有冬瓜檸檬、芒果冰沙等特色飲品。為慶祝新品登場，消費者參與活動，還有機會獲得3,000元禮券，讓粉絲免費吃早餐1個月。

本次Q Burger所推出的「世界風味賞-台灣站」系列新品中，「塔香三杯烤雞腿堡」乃是從經典的三杯雞出發，將烤雞腿排淋上特製的三杯醬，並加上九層塔葉拌炒，帶來台式鹹香，每份69元。「花生肉蛋吐司」使用嫩煎豬里肌加上烤肉醬、國產花生醬增香，還有搭配歐姆蛋，每份49元。「經典火腿蛋吐司」則是重現每個人記憶中的滋味，每份35元。

除此之外，Q Burger也攜手瓜瓜園，以在地台農57號地瓜，推出「脆皮地瓜薯條」、「地瓜ＱＱ球」與「台農57號烤地瓜」等地瓜點心，售價各為35、29、29元，讓香甜暖味的地瓜可以豐富民眾的早餐時光。同時還有冬瓜檸檬、冬瓜鮮奶、芒果檸檬冰沙、芒果冰沙等消暑飲品登場，每杯售價35～50元。

為慶祝新品上市，6月23日至7月23日期間，購買台灣站任一新品，並參與粉絲團活動，就有機會獲得「Q Burger餐券3,000元」，相當足以免費吃一個月早餐。6月25日至6月27日期間，凡是官方app會員，還可以用消費點數1點，兌換地瓜QQ球1份。

早餐 芒果

延伸閱讀

2顆布丁不過癮？85度C「爆料鮮奶茶」芋泥＋紫米＋地瓜芋圓四重享受吃到飽

胖到血液浮油，生命剩10年！韓國搞笑藝人金信英為了活下去狂減38kg，不復胖飲食清單公開

延緩老化、抑制癌症，抗氧化能力最強！8大食材鞏固免疫力對抗疾病

7-11打造生鮮補給站！i預購推逾10款「有機蔬果箱」

相關新聞

居家防疫靠追劇！愛奇藝國際站再推優惠 首月VIP 30元

全台疫情三級警戒超過1個月，愛奇藝響應居家防疫，於國際版App推出免費14天VIP領取活動，短短3週領取人數高達30萬人...

40年老宅喚起歲月時光 重拾自在餘裕退休生活

屋主夫妻將居住逾40年的居宅空間，託付給潤澤明亮設計團隊重新設計，主要目的考量到孩子成家立業之後，以夫妻二人共有的使用機能為主，讓動線與區域採無障礙空間規劃，預設未來生活，可以寫意、輕鬆，在歲月靜好的時光裡…

全家便利商店近20間門市 中午限定時段販售「現做便當」

根據東方線上調查指出，疫情期間消費者在實體通路購物更注重可快速入店、快速結帳，加上外帶需求增加，線上點餐、訂餐也成為近3...

宋江萌拍韓國少女服裝 喝牛奶、玩小汽車 果然是「無法抗拒的他」

被稱為「NETFLIX的兒子」的宋江，自從「喜歡的話請響鈴」系列打開知名度，到演出「Sweet Home」、「如蝶翩翩」...

吃早餐抽3000！Q Burger台味早餐、新飲品登場

連鎖早餐店「Q Burger」今年夏天以台菜料理為靈感，推出一系列台式創意早餐，包括有塔香三杯烤雞腿堡、花生肉蛋吐司等新...

個人風格就靠飾品！Work From Home造型必備設計款

今年夏季，WFH（Work From Home居家工作）視訊會議成為辦公日常，除了挑選喜愛的背景增添趣味和舒緩心情，必定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。