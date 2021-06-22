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個人風格就靠飾品！Work From Home造型必備設計款

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
時尚部落客李函演繹ANVI Studios「The One」系列飾品。圖／ANVI Studios提供
時尚部落客李函演繹ANVI Studios「The One」系列飾品。圖／ANVI Studios提供

今年夏季，WFH（Work From Home居家工作）視訊會議成為辦公日常，除了挑選喜愛的背景增添趣味和舒緩心情，必定會入鏡的臉部周圍，也可以透過配搭亮眼的飾品，為整體造型增添華麗與時髦的氣息。台灣飾品品牌ANVI Studios推出全新The One系列，以品牌經典雋永的字母系列為基礎，透過圓弧曲線凝聚視覺焦點，讓字母呈現更為摩登的面貌。而能針對個人喜好與想法混搭出獨一無二風格的項鍊、耳環、戒指和手鍊等單品，也能透過網路購物安全選購。

一向以「最懂女人的珠寶」為品牌精神的輕珠寶品牌ARTISMI，新作Larmes淚光系列以眼淚為主題，共分成四大主軸：傷心之淚、喜極而泣、感動熱淚、蛻變之淚，刻畫女子不同情感面貌。巧玩鋯石與日本AKOYA海水珍珠不同尺寸排列組合，生動呈現各種情感姿態：長串鋯石彷彿傷心的淚如雨下、喜極而泣的眼角淚光、份量感的設計表現熱淚盈眶、蛻變之淚則以希臘神話復仇女神Nemesis命名象徵全新的人生。此次包含項鍊、戒指、耳環皆有新作，流線感的金屬設計與寶石搭配，適合疊搭做出多層次效果。

ARTISMI「喜極而泣」不對稱漸層寶石戒指，5,600。（圖／ARTISMI提供）
ARTISMI「喜極而泣」不對稱漸層寶石戒指，5,600。（圖／ARTISMI提供）
ARTISMI「喜極而泣」華麗漸層寶石雙指戒，定價NT$7,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI「喜極而泣」華麗漸層寶石雙指戒，定價NT$7,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI「喜極而泣」層次寶石珍珠雙鍊，11,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI「喜極而泣」層次寶石珍珠雙鍊，11,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI「喜極而泣」層次寶石珍珠雙鍊，11,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI「喜極而泣」層次寶石珍珠雙鍊，11,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI「喜極而泣」層次寶石珍珠雙鍊，11,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI「喜極而泣」層次寶石珍珠雙鍊，11,500元。圖／ARTISMI提供
ANVI Studios「The One」系列手環和戒指，手環5600元；戒指3300元。圖／ANVI Studios提供
ANVI Studios「The One」系列手環和戒指，手環5600元；戒指3300元。圖／ANVI Studios提供
時尚部落客李函演繹ANVI Studios「The One」系列飾品。圖／ANVI Studios提供
時尚部落客李函演繹ANVI Studios「The One」系列飾品。圖／ANVI Studios提供
ARTISMI「喜極而泣」層次寶石珍珠雙鍊，11,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI「喜極而泣」層次寶石珍珠雙鍊，11,500元。圖／ARTISMI提供
ANVI Studios「The One」系列項鍊，3500元。圖／ANVI Studios提供
ANVI Studios「The One」系列項鍊，3500元。圖／ANVI Studios提供
時尚部落客李函演繹ANVI Studios「The One」系列飾品。圖／ANVI Studios提供
時尚部落客李函演繹ANVI Studios「The One」系列飾品。圖／ANVI Studios提供
ANVI Studios「The One」系列耳環，4200元。圖／ANVI Studios提供
ANVI Studios「The One」系列耳環，4200元。圖／ANVI Studios提供
ARTISMI「喜極而泣」細鍊珍珠寶石長耳環，11,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI「喜極而泣」細鍊珍珠寶石長耳環，11,500元。圖／ARTISMI提供
台灣飾品品牌以時髦的設計讓WFH也能充滿儀式感。圖／ANVI Studios、ARTISMI提供
台灣飾品品牌以時髦的設計讓WFH也能充滿儀式感。圖／ANVI Studios、ARTISMI提供
時尚部落客李函演繹ANVI Studios「The One」系列飾品。圖／ANVI Studios提供
時尚部落客李函演繹ANVI Studios「The One」系列飾品。圖／ANVI Studios提供

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