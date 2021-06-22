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個人風格就靠飾品！Work From Home造型必備設計款
今年夏季，WFH（Work From Home居家工作）視訊會議成為辦公日常，除了挑選喜愛的背景增添趣味和舒緩心情，必定會入鏡的臉部周圍，也可以透過配搭亮眼的飾品，為整體造型增添華麗與時髦的氣息。台灣飾品品牌ANVI Studios推出全新The One系列，以品牌經典雋永的字母系列為基礎，透過圓弧曲線凝聚視覺焦點，讓字母呈現更為摩登的面貌。而能針對個人喜好與想法混搭出獨一無二風格的項鍊、耳環、戒指和手鍊等單品，也能透過網路購物安全選購。
一向以「最懂女人的珠寶」為品牌精神的輕珠寶品牌ARTISMI，新作Larmes淚光系列以眼淚為主題，共分成四大主軸：傷心之淚、喜極而泣、感動熱淚、蛻變之淚，刻畫女子不同情感面貌。巧玩鋯石與日本AKOYA海水珍珠不同尺寸排列組合，生動呈現各種情感姿態：長串鋯石彷彿傷心的淚如雨下、喜極而泣的眼角淚光、份量感的設計表現熱淚盈眶、蛻變之淚則以希臘神話復仇女神Nemesis命名象徵全新的人生。此次包含項鍊、戒指、耳環皆有新作，流線感的金屬設計與寶石搭配，適合疊搭做出多層次效果。
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