居家防疫靠追劇！愛奇藝國際站再推優惠 首月VIP 30元

全台疫情三級警戒超過1個月，愛奇藝響應居家防疫，於國際版App推出免費14天VIP領取活動，短短3週領取人數高達30萬人，其中有近4成為男性，又以19～30歲的年輕男性比例最高，顯示有不少年輕男性觀眾在此次疫情期間開啟了追劇模式；同時，居家工作與學習趨勢更帶動全站流量及播放時長平均成長幅度近45%。

愛奇藝國際站觀察發現，台灣疫情三級警戒期間，男性向的動漫及電影頻道的流量增長幅度最高，而最受男性觀眾歡迎的節目為獨家播出的經典動漫《航海王》及今年人氣新番《咒術迴戰》。而全站觀看排行榜則以張娜拉、鄭容和主演的韓劇《大發不動產》為冠軍，獨家熱播中的韓劇《我的室友是九尾狐》、《某一天滅亡來到我家門前》及陸劇《月光變奏曲》也頗受觀眾喜愛。另外，以狗血劇情創造超高話題的韓劇《Penthouse上流戰爭》全系列3季、長集數的經典古裝劇《延禧攻略》及口碑爆棚陸劇《以家人之名》也榜上有名，為民眾開啟宅家追劇馬拉松的首選節目。