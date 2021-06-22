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Blancpain創「女性Fifty Fathoms五十噚獎」 開發新藍海

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
如何掌握「精準」和「時機」，是Carolina Marin在羽球場上的勝負關鍵。圖 / Maurice Lacroix提供。
如何掌握「精準」和「時機」，是Carolina Marin在羽球場上的勝負關鍵。圖 / Maurice Lacroix提供。

社群網路的時代，也是影像的時代，人們在生活中得到靈感啟發、並在社群中找到共鳴與迴響。為啟發新生代對海洋的愛護、同時身為「2021年度海洋攝影獎」（Ocean Photography Awards）的合作夥伴，瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）推出「女性Fifty Fathoms五十噚獎」，除了帶人一探海底下的蔚藍神奇，也成為少見專注於女性創作者的比賽類別。

由Oceanographic Magazine雜誌主辦的「海洋攝影獎」每年定期舉辦，不設限年齡，並包含六個不同組別。由於目前參與水下攝影比賽的攝影師多以男性為主，為了鼓勵更多女性參與潛水、海洋攝影，並提高大眾對海洋的關心、進而啟發下一世代，寶珀因而和Oceanographic Magazine雜誌合作，特別開設了此一獎項。同時得獎者將獲頒一只由Blancpain提供的Fifty Fathoms五十噚白色潛水腕表。表款具備300米防水性能、單向旋轉磨砂緞面不鏽鋼表圈，內嵌陶瓷 Liquidmetal®小時刻度 。

同樣關心女性傑出表現的，還有艾美（Maurice Lacriox）新增一位傑出品牌好友：女性職業羽球選手：來自西班牙的Carolina Marín。被譽為「西班牙羽球女皇」的Carolina Marin今年五月甫成功衛冕歐錦賽女單冠軍，並完成賽史上首見的5連霸。

熱愛羽球的她，將羽球的兩個特質「精準」和「時機」與時間巧妙連結，她表示精準集中羽毛球、並讓求準確落在對手球場上的重要，而「時機」則有關解讀比賽，快速預測羽球運行軌道，才能進一步反擊。她並坦承自己渴望擁有一只時刻相伴的表款，「最理想是擁有一枚能在打球、 訓練，或社交中也能佩戴的款式」。並提到艾美表的AIKON系列展現了都會時髦和動感，並表示品牌「令我心動之處，在於呈獻物超所值的優質腕表。」

曾在台灣有過一段代理時光的艾美表，目前在台灣並無代理訊息，想得到進一步資訊？也可在臉書或instagram專頁中，搜mauricelacroix，進而得到更多品牌新訊。

Blancpain提供的Fifty Fathoms五十噚白色潛水腕表，精鋼、300米防水性能、單向旋轉磨砂緞面不鏽鋼表圈，內嵌陶瓷 Liquidmetal®小時刻度 ，30萬2,000元。圖 / Blancpain提供。
Blancpain提供的Fifty Fathoms五十噚白色潛水腕表，精鋼、300米防水性能、單向旋轉磨砂緞面不鏽鋼表圈，內嵌陶瓷 Liquidmetal®小時刻度 ，30萬2,000元。圖 / Blancpain提供。
由Oceanographic Magazine雜誌主辦的「海洋攝影獎」每年定期舉辦，不設限年齡，並包含六個不同組別，今年並新增與Blancpain合作的女性獎項。圖 / Blancpain提供。
由Oceanographic Magazine雜誌主辦的「海洋攝影獎」每年定期舉辦，不設限年齡，並包含六個不同組別，今年並新增與Blancpain合作的女性獎項。圖 / Blancpain提供。
Carolina Marin配戴的Aikon系列腕表，以金屬鍊帶表殼、表帶，可同時駕馭運動場上與日常社交，時刻相伴。圖 / 翻攝自 Maurice Lacroix 網站。
Carolina Marin配戴的Aikon系列腕表，以金屬鍊帶表殼、表帶，可同時駕馭運動場上與日常社交，時刻相伴。圖 / 翻攝自 Maurice Lacroix 網站。
寶珀（Blancpain）與Oceanographic Magazine雜誌合作推出「女性Fifty Fathoms五十噚獎」，成為少見專注於女性創作者的比賽類別。圖 / Blancpain提供。
寶珀（Blancpain）與Oceanographic Magazine雜誌合作推出「女性Fifty Fathoms五十噚獎」，成為少見專注於女性創作者的比賽類別。圖 / Blancpain提供。
被譽為「西班牙羽球女皇」的Carolina Marin今年五月甫成功衛冕歐錦賽女單冠軍、完成賽史上首見5連霸，更在六月成為艾美表品牌好友。圖 / Maurice Lacroix提供。
被譽為「西班牙羽球女皇」的Carolina Marin今年五月甫成功衛冕歐錦賽女單冠軍、完成賽史上首見5連霸，更在六月成為艾美表品牌好友。圖 / Maurice Lacroix提供。

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