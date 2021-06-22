附上愛心小鏡子 BALENCIAGA新款半月包致敬經典機車包

半月造型的包包是這幾季很紅的款式，BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，就是以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。用柔軟包身呈現個性化的元素，展現超搶眼的混搭風。

Le Cagole系列包款的名字源自法國俚語「cagole」，意為「太過於裝扮自己的時尚達人」，這些人的穿搭閃耀搶眼，鍾愛噴灑過濃的香水、搭配穿著絢麗的色彩和明顯的品牌標誌，以繁複造型而聞名，也成為了時尚品牌們的設計靈感，帶點張狂色彩，格外引人注目。