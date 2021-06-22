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附上愛心小鏡子 BALENCIAGA新款半月包致敬經典機車包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。圖／BALENCIAGA提供

半月造型的包包是這幾季很紅的款式，BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，就是以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。用柔軟包身呈現個性化的元素，展現超搶眼的混搭風。

Le Cagole系列包款的名字源自法國俚語「cagole」，意為「太過於裝扮自己的時尚達人」，這些人的穿搭閃耀搶眼，鍾愛噴灑過濃的香水、搭配穿著絢麗的色彩和明顯的品牌標誌，以繁複造型而聞名，也成為了時尚品牌們的設計靈感，帶點張狂色彩，格外引人注目。

在包身方面，使用了Arena小羊皮、鱷魚壓紋牛皮、金屬質感的Arena小羊皮、花卉印花Arena小羊皮以及水晶鑲飾的金屬感鱷魚壓紋牛皮等材質，並延用經典的扁平鉚釘、精巧搭扣以及打結皮革拉鍊等機車包標誌性元素，上頭還有金屬鉚釘和孔眼，附上可調節編織肩背帶和外掛皮革吊飾、心型掛鏡等等，細節可說是非常講究。台灣方面提供中、小、迷你三種尺寸選擇，鮮黃色、土耳其藍等配色，流露帥氣的俐落風格。其中銀色鱷魚壓紋水鑽鉚釘特殊款，是信義之夜獨家商品。

Le Cagole Small黑色小羊皮肩下包，59,900元。圖／BALENCIAGA提供
Le Cagole Small黑色小羊皮肩下包，59,900元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。圖／BALENCIAGA提供
Le Cagole Medium白色鱷魚壓紋肩下包，69,800元。圖／BALENCIAGA提供
Le Cagole Medium白色鱷魚壓紋肩下包，69,800元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。圖／BALENCIAGA提供
土耳其藍Le Cagole包，價格未定。圖／BALENCIAGA提供
土耳其藍Le Cagole包，價格未定。圖／BALENCIAGA提供
黃色Le Cagole包，價格未定。圖／BALENCIAGA提供
黃色Le Cagole包，價格未定。圖／BALENCIAGA提供
銀色鱷魚壓紋水鑽鉚釘特殊款，是信義之夜獨家商品。圖／BALENCIAGA提供
銀色鱷魚壓紋水鑽鉚釘特殊款，是信義之夜獨家商品。圖／BALENCIAGA提供

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