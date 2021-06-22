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附上愛心小鏡子 BALENCIAGA新款半月包致敬經典機車包
半月造型的包包是這幾季很紅的款式，BALENCIAGA全新推出的Le Cagole系列，就是以半月型設計來重現經典機車包的細節魅力。用柔軟包身呈現個性化的元素，展現超搶眼的混搭風。
Le Cagole系列包款的名字源自法國俚語「cagole」，意為「太過於裝扮自己的時尚達人」，這些人的穿搭閃耀搶眼，鍾愛噴灑過濃的香水、搭配穿著絢麗的色彩和明顯的品牌標誌，以繁複造型而聞名，也成為了時尚品牌們的設計靈感，帶點張狂色彩，格外引人注目。
在包身方面，使用了Arena小羊皮、鱷魚壓紋牛皮、金屬質感的Arena小羊皮、花卉印花Arena小羊皮以及水晶鑲飾的金屬感鱷魚壓紋牛皮等材質，並延用經典的扁平鉚釘、精巧搭扣以及打結皮革拉鍊等機車包標誌性元素，上頭還有金屬鉚釘和孔眼，附上可調節編織肩背帶和外掛皮革吊飾、心型掛鏡等等，細節可說是非常講究。台灣方面提供中、小、迷你三種尺寸選擇，鮮黃色、土耳其藍等配色，流露帥氣的俐落風格。其中銀色鱷魚壓紋水鑽鉚釘特殊款，是信義之夜獨家商品。
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