居家防疫悶壞了？讓「屬於你的桌上貓美術館」為你來場療癒的「貓咪占卜」吧！

居家防疫間長時間關在家，讓你對現況或未來都產生焦慮不安的負面情緒嗎？今年暑假最療癒的系列公仔「屬於你的桌上貓美術館」，即將帶領各位貓奴脫離平凡的日常，由日本知名畫家山本修老師所繪製的「貓・美術館CATART」名畫系列，畫中貓主角將脫離畫框的束縛，化身為各位貓奴居家上班、讀書的桌上良伴。於嘖嘖募資平台上線僅十天即有1288%的達成率，募資金額突破320萬大關，並仍持續熱銷中。

為了本次「屬於你的桌上貓美術館」立體化公仔企劃，山本修老師全新創作22張塔羅卡牌，只要參與本次募資，每盒公仔皆附贈一張隨機一般款卡牌，買越多搜集成套機會越高；粉絲也可以直接選購整套塔羅卡牌組，即可獲得22張一般款卡牌與3張隨機閃卡特別款，將共25款塔羅卡牌一次全收藏。現在，就讓塔羅貓們為你進行一場獨一無二的「貓咪占卜」吧！從下圖中A到F共6張卡牌中選出1張，讓貓咪為你讀出潛意識裡的專屬秘密。

屬於你的桌上貓美術館限定塔羅牌「貓咪占卜」（背面花色）。圖／聯合數位文創提供

本次搶先公開22張中的6張公仔限定塔羅卡牌：貓星、貓的審判、愚者貓、吊貓、貓的命運之輪、貓皇后，不同的卡牌將對應測驗者不同的個性特質，在居家防疫期間，就讓「貓咪占卜」為你舒緩煩悶的心靈，想知道自己隱藏的個性是什麼嗎？就繼續看下去吧！

屬於你的桌上貓美術館限定塔羅牌「貓咪占卜」（正面花色，由左至右貓星、貓的審判、愚貓、倒吊貓、貓的命運之輪、貓皇后）。圖／聯合數位文創提供

選擇Ａ《貓星》的你

代表你的是「戴珍珠耳環的少女貓」| 團寵型貓奴

充滿魅力又懂得應對進退的你，總是懂得認真觀察並擅於溝通，在面對改變或困境時都能秉持安穩的心找到解決方法，所以你人氣總是爆棚，感覺只要一個眼神整個宇宙都會來幫你。

選擇Ｂ《貓的審判》的你

代表你的是「貓太極-單貓下勢」 | 高手型貓奴

你擅長以柔克剛，並具有清晰的判斷力，無論面對任何難搞的人事物，都能誠實面對自己的內心，以靜制動，將危機轉變成轉機，因此在課業、工作或人際關係上自然也是順風順水。

選擇Ｃ《愚貓》的你

代表你的是「拾貓草」|勞動型貓奴

做任何事前都不會太縝密地思考，「Work hard，Play hard」是你的生活的核心價值，雖然把吃苦當作吃補，但也抱持著今朝有酒今朝醉的想法，享受著自由自在的生活。

選擇Ｄ《倒吊貓》的你

代表你的是「貓之泉」|My Way型貓奴

恬靜卻又帶著華麗風格的新古典主義跟你的個性不謀而合，不盲目追求流行，總是保有自己的步調，就算遇到瓶頸也能如穩穩留下的泉水一樣，堅定不移邁步向前直到達成目標。

選擇Ｅ《貓的命運之輪》的你

代表你的是「大碗島的貓咪午睡」| OL型貓奴

你的生活總是像不斷轉動的齒輪，所以「Work Life Balance」變成了你的信條，上班/上課ON模式，下班/下課OFF模式，即便是生活在分秒匆忙的都市圈或日常裡，仍可以順其自然地面對各種困難。

選擇Ｆ《貓皇后》的你

代表你的是「貓娜麗莎」|貴婦型貓奴

你具有銳利又迷人的眼神，舉手投足之間自帶一種高貴氣質，比起獨處你更喜歡聚會，對於自己喜愛的人事物總是特別大方、充滿熱情，無論在什麼場合裡，你總是能為眾人帶來歡樂。