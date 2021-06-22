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十銓品牌月開跑 四大電商網購優惠齊發

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體品牌暨模組大廠十銓科技（4967）品牌月熱鬧開跑，祭出多項好禮大回饋，包含55吋液晶電視、特別版Switch主機、十銓外接式固態硬碟等大方送！即日起至2021年7月31日，凡於全台官方通路單筆消費滿2000元(含)以上登錄發票，幸運得主就能把大獎抱回家。

十銓表示，配合品牌月，該公司與原價屋即日起攜手加碼推出「買即贈」，凡購買T-FORCE或TEAM系列任一固態硬碟或記憶體商品，即贈T-FORCE電競好禮組，內除有潮流運動束口背袋，及T-FORCE 3D電競口罩讓玩家的防疫值激增。而購買T-FORCE RGB發光系列雙通記憶體，再加贈T-FORCE潮牌休閒拖鞋，讓玩家在電競場上叱吒風雲，同時走在潮流尖端。此外，凡於原價屋蝦皮商城消費滿3000元(含)，加碼再贈十銓豪華禮盒組，多重好禮重重送，請把握機會滿載而歸。

另外，PChome、MOMO及蝦皮十銓官方旗艦館也同步推出買即送，自7月1日起凡購買TEAM十銓品牌全系列任一固態硬碟或記憶體商品，即贈T-FORCE電競好禮組，購買T-FORCE系列特定規格記憶體或固態硬碟，登錄發票即送T-FORCE潮牌休閒拖鞋。針對T-CREATE系列商品，購買特定規格記憶體或固態硬碟，登錄發票限量加贈T183多功能工具碟32GB，讓消費者儲存、開瓶、開箱、吸鐵及尺規，五種功能一碟包辦。

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