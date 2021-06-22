「POYA BUY寶雅線上買」 全新體驗型美妝電商正式上線
迎戰新零售購物型態，美妝生活通路POYA寶雅正式宣布進軍線上零售市場，推出主打體驗型美妝電商平台「POYA BUY寶雅線上買」，6月23日起正式開站，提供24小時隨時在線的便利網購服務，更將線上及線下的會員福利制度完美合併。「POYA BUY寶雅線上買」聚焦在美妝保養、居家生活、時尚流行等3大暢銷類別，集結POYA寶雅專攻美妝生活及首波上線的500大品牌，從既有POYA App延伸出行動支付POYA PAY、再建立出網購平台POYA BUY，提供無接觸購物模式，由實體與電商雙向結合，以更多元的方式提供線上購物的樂趣。
近期受疫情影響，多數消費者減少外出購物需求，POYA寶雅更加快數位轉型腳步，全力加速行動支付及電商推廣，在家或使用手機就能使用「POYA BUY寶雅線上買」快速購物。即日起歡慶6月23日開站，祭出10大超級優惠，包括消費滿199元宅配或超取免運費、防疫商品區單筆消費滿599元就折30元、千元折價券免費領、消費滿1,999元送she璀璨似花醫療口罩（限量3,000盒）、首波加碼消費不限金額天天抽iPhone 12紫色限定款等；每周更準備「破盤人氣爆品」，包括巴黎萊雅、MAYBELLINE媚比琳、Biore、SOFINA、MJ等人氣好物全面下殺3折起。此外，POYA寶雅整合線上線下點數共同累計，讓每一筆消費都能輕鬆累積會員點數，提供更多會員專屬優惠。
「POYA BUY寶雅線上買」6月23日至6月29日推出嚴選破盤商品，「MAYBELLINE媚比琳時尚3D立體雙效眉彩盤」原價320元、3折破盤價99元；寶雅熱賣好物之一的「巴黎萊雅溫和眼唇卸妝液125ml」原價299元，首波破盤分享價3件379元，等於一瓶不到130元，下殺不到5折；「RASTO AM2極輕量深層按摩筋膜槍」原價1,680元、破盤價999元；「SOFINA漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版25ml」原價350元、限時優惠價268元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言