SOGO日本展也可「得來速」 微風超市感謝日美6折起優惠

「日本和風節」一向是SOGO忠孝館的人氣招牌，在疫情下今年SOGO夏季日本展如期登場，帶來北海道、大阪、福岡、京都、東京各地的人氣美食伴手禮，因應疫情購物需求，特別推出得來速客製化購買服務，只要電話預約即可為消費者送達1樓東後門指定地點，另外，還有全台免運送到家服務(生鮮類除外)，透過各式日本美食，療癒防疫緊繃心情。

SOGO夏季日本展6月22日至7月4日在台北忠孝館12樓登場，這回百貨推薦的必買口袋名單有來自九州百年名店福砂屋的長崎蛋糕，還有初登場、同樣是百年老店的三寿園帶來大人小孩都愛的日式銅鑼燒及糰子。首次參展的PABLO帶來水蜜桃卡士達迷你起司塔等各種口味起司塔。另外還有日本人氣伴手禮，像是福岡山口油屋福太郎明太子仙貝、如水庵的筑紫麻糬，還有首次參展來自東京的黑船，也帶來珍奶生銅鑼燒，把這些日本美食帶回家，在家也可回味旅遊時的心情。

另外，日本、美國紛紛對台灣伸出援手提供疫苗，帶起全民的感謝聲浪。為此，Breeze Super微風超市推出「台日美好」活動與優惠，6月24日起至7月11日舉辦「美國周」活動。即日起到6月27日美國西北櫻桃6折、美國Omaha牛排全面8折起之外，還有日本多樣商品同步推出組合優惠。

首波優惠主打即日起到6月27日，500克一盒的特選西北櫻桃原價750元，推出6折價450元。頂級牛排名店Smith & Wollensky餐廳所指定使用的人氣美國Omaha牛排，在微風超市破天荒首度推出8折優惠。來自日本北海道的町村農場奶油、日本柿之種（特製感謝版）、以及仙貝職人鈴木健一先生手工製作「米乃藏仙貝」系列，多樣商品在6月27日前都同步推出組合優惠。