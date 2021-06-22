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你是哪一型？從居家隱性人格一窺宅家威士忌喝法

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「網癮型」居家隱性人格 X 三隻猴子。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「網癮型」居家隱性人格 X 三隻猴子。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

突如其來的變化，讓我們與家的距離更親密，長時間在家是否開始漸漸發現自己的新面貌呢？格蘭父子帶你從「居家隱性人格」，解鎖疫情在家的選酒秘訣，透過挖掘自己不為人知的隱性特質，一窺最對味的宅家新喝法。防疫期間最適合放慢腳步，給自己一杯威士忌的時間，發現深藏不露的自己。

閒下來就全身難受的「勞碌型」：格蘭菲迪12年天使雪莉

經常聽到朋友對你說：「你是不是閒不下來！」勞碌型人格擁有非常強烈的工作欲，下班在家還不忘繼續遠端加班，即便Work From Home依舊不分日夜，在家的時間久了，就連平時鮮少關注的居家環境也突然變成眼中釘，讓出不了門的你有機會好好重新認識家，每天只要一找到空隙便忍不住想動手打掃佈置一番。這類型人格勤奮而不厭倦，是時候讓自己停下來好好放鬆，趁著居家防疫期間，來一杯被天使親吻過的「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，深紅的酒色就像天使下凡留下的色彩，滑順回甘的韻味猶如天使圍繞，為樂於勞動的你帶來一份最貼心暖胃的鼓勵。

學而不厭的「學術型」：百富14年加勒比海蘭姆桶

學術型人格如同行走的圖書館，最是喜愛吸收新知、學習新事物。居家防疫期間催生了不少新晉的家庭主廚，從學習烹飪開始開發自己的新潛力，「自己煮、健康吃」成為天天下廚的新動力，除了開啟料理知識之窗，學術型的你更不會放過在家的空檔，學樂器、學理財、學外語等的小小心願獲得了解放，琳瑯滿目的線上課程正好大大滿足你心底對不同才藝興趣的渴望。這類型好學人格就要選擇氣味相投的「百富14年加勒比海蘭姆桶單一純麥威士忌」，不僅帶有沈穩圓潤的風味特性，所散發出的書生氣質更與你不謀而合，絕對是學習的最佳伴侶，讓人擁有宛如沈浸在書海一般難以忘懷。

喜愛與網路共枕的「網癮型」：三隻猴子

網癮型的人只要待在家就離不開網路，疫情期間無法上街採買、走入戶外也不打緊，不如趁這個時候清空堆積已久的網路購物車，再刷一波願望清單，刷不過癮還有Netflix已達上限的收藏片單等著被點開，居家防疫讓網路寶寶在網路世界依舊行程滿檔，無論網購刷爆或通宵追劇都在所不惜，每天都充滿新鮮刺激與快感，最是適合調皮的「三隻猴子三重麥芽威士忌」，簡單三部曲輕鬆調製一杯居家Highball，第一步將杯中裝滿冰塊，第二步運用1：3比例將威士忌和蘇打水依序倒入，第三步緩慢地攪拌均勻，根據個人偏好也可隨心所欲換成可樂或薑汁汽水，簡易Highball自己做，帶給你受網路擁抱的居家生活樂趣多。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「學術型」居家隱性人格 X 百富14年加勒比海蘭姆桶。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「學術型」居家隱性人格 X 百富14年加勒比海蘭姆桶。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「勞碌型」居家隱性人格 X 格蘭菲迪12年天使雪莉。圖／格蘭父子提供提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「勞碌型」居家隱性人格 X 格蘭菲迪12年天使雪莉。圖／格蘭父子提供提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

疫情 猴子 圖書館

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