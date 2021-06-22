你是哪一型？從居家隱性人格一窺宅家威士忌喝法

突如其來的變化，讓我們與家的距離更親密，長時間在家是否開始漸漸發現自己的新面貌呢？格蘭父子帶你從「居家隱性人格」，解鎖疫情在家的選酒秘訣，透過挖掘自己不為人知的隱性特質，一窺最對味的宅家新喝法。防疫期間最適合放慢腳步，給自己一杯威士忌的時間，發現深藏不露的自己。

閒下來就全身難受的「勞碌型」：格蘭菲迪12年天使雪莉

經常聽到朋友對你說：「你是不是閒不下來！」勞碌型人格擁有非常強烈的工作欲，下班在家還不忘繼續遠端加班，即便Work From Home依舊不分日夜，在家的時間久了，就連平時鮮少關注的居家環境也突然變成眼中釘，讓出不了門的你有機會好好重新認識家，每天只要一找到空隙便忍不住想動手打掃佈置一番。這類型人格勤奮而不厭倦，是時候讓自己停下來好好放鬆，趁著居家防疫期間，來一杯被天使親吻過的「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，深紅的酒色就像天使下凡留下的色彩，滑順回甘的韻味猶如天使圍繞，為樂於勞動的你帶來一份最貼心暖胃的鼓勵。

學而不厭的「學術型」：百富14年加勒比海蘭姆桶

學術型人格如同行走的圖書館，最是喜愛吸收新知、學習新事物。居家防疫期間催生了不少新晉的家庭主廚，從學習烹飪開始開發自己的新潛力，「自己煮、健康吃」成為天天下廚的新動力，除了開啟料理知識之窗，學術型的你更不會放過在家的空檔，學樂器、學理財、學外語等的小小心願獲得了解放，琳瑯滿目的線上課程正好大大滿足你心底對不同才藝興趣的渴望。這類型好學人格就要選擇氣味相投的「百富14年加勒比海蘭姆桶單一純麥威士忌」，不僅帶有沈穩圓潤的風味特性，所散發出的書生氣質更與你不謀而合，絕對是學習的最佳伴侶，讓人擁有宛如沈浸在書海一般難以忘懷。