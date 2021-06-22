7-11限定京都SOU・SOU系列新貨到！推口罩、真無線耳機

防疫宅在家，日本是許多人最懷念的旅遊之地，7-ELEVEN今夏再度攜手日本京都印花設計品牌SOU・SOU推出Good Choices全新商品提案，擴大品項類別聚焦在口罩、傘具、包包、3C商品4大種類，採用SOU・SOU原創設計圖紋開發15款限定商品，6月30日起正式推出，6月30日至7月28日活動期間可享指定品項2件88折優惠，撫慰大眾想去日本的心。

來自日本京都的文創品牌SOU・SOU善於利用年輕活潑色調，重製含有京都傳統元素的紋樣，並將紋樣重複堆疊，打造出質感雋永的印花設計，獨特風格廣受日本年輕人喜愛。此次7-ELEVEN與SOU・SOU合作的Good Choices全新商品提案中，運用清爽的「十數瑞雲」、繽紛搶眼的「珊瑚礁」、有質感的「優」等超過8款人氣圖紋，打造全新商品，最低只要59元即可讓SOU・SOU輕鬆融入粉絲生活中。

去年熱銷超過39萬件的SOU・SOU聯名口罩，是不少粉絲鎖定搶購的目標，今年再推全球獨家新花色口罩，包含充滿春夏氣息的「花數字」、「天竺牡丹」、「微笑」等共8款選擇，3入裝售價59元。進入雨季，7-ELEVEN也推出多款SOU・SOU傘具，其中優雅的鳥籠傘選用「十數瑞雲」花色搭配，透明傘面上有著白色雲朵及水藍色數字點綴，另一款70公分大傘則推出「花數字」、「優」等2種花色選擇，大傘面設計不用擔心肩膀淋溼也可親子共撐，每款售價皆為299元。

實用的外出小提袋也是秒殺品項，將SOU・SOU經典的「十數米」、搶眼「珊瑚礁」等兩種花紋躍上提袋，輕巧好攜帶更防潑水，可當作飲料提袋使用，售價皆為99元。

這次還有初登場的3C周邊商品，搭配經典日系印花「十數昆」，時髦又兼具功能性，6月30日上午11點起開放限量預購，憑7-ELEVEN門市實體DM結帳。「SOU・SOU真無線耳機－十數昆」為可愛迷你行李箱造型設計，原價1,999元、預購價1,880元；「SOU・SOU快充行動電源－十數昆」具備液晶數字顯示剩餘電量，原價999元、預購價880元。