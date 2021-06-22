永恆慕夏特展攜手台灣在地文創 紀念商品線上開賣

因疫情影響，「永恆慕夏-線條的魔術」特展宣布延期至今年底，由於此次是相隔10年後，「永恆慕夏-線條的魔術」展覽再度登台，為滿足廣大慕夏粉絲期待，主辦單位特別規畫，首度將紀念商品搶先於「有．設計uDesign」平台開賣，全館再享95折滿額出貨。

主辦單位表示，這次特展攜手台灣優質文創品牌合作，周邊商品皆為「慕夏基金會-台灣正版授權商品」，其中包含「印花樂」聯名款的口金包，呼應慕夏作品中女性飛揚的髮絲與意象，整體以蝴蝶縈繞著花朵飛舞為設計主軸，極富生命力與律動感；「＋10・加拾」聯名款襪子，推出「摩納哥・蒙地卡羅」、「月亮與星辰」系列「月光」兩款，使用畫作中植物與色彩的延伸、並揉合作品中的動態曲線，與畫作中寓意呼應結合，其他還有「wow woo 我物」系列耳飾、「好日子」環保食物袋…等，皆以畫作為靈感發想創作，希望能忠實呈現慕夏畫作的浪漫風情。此外，「有．設計uDesign」平台也獨家於線上推出拼圖，共計四款搶先販售。

在親自見證慕夏大師的真跡畫作之前，民眾可先於線上選購精選商品，搶先感受慕夏魅力！更多資訊請至「有．設計uDesign」查詢。