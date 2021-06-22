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疫下求生百貨打通線上技能 實體線上點數禮券互通解鎖

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
疫情下消費習慣驟變，百貨業紛紛布局線上，並在線上零售服務功能逐步解鎖。記者余承翰／攝影
疫情下消費習慣驟變，百貨業紛紛布局線上，並在線上零售服務功能逐步解鎖。記者余承翰／攝影

疫情讓許多行業主要的營銷模式改變，也讓過去「實體為王」的百貨業紛紛布局線上，並在線上零售服務功能逐步解鎖，讓使用介面更方便。最早投注線上資源的新光三越，疫情以來App功能不斷進化升級，現在又解鎖了禮券、會員點數可於線上購物折抵使用。環球購物中心預計在7月改版升級「環球Online」線上購物，也會讓會員點數可在實體百貨、App、官網線上線下互相累積、使用。

擁有250萬會員的新光三越，過去禮券與點數只能運用在實體店消費、折抵，因應疫情期間線上購物需求大增，便打通禮券、點數在線上線下使用的限制，現在於App精選優惠、熟客系統一對一購物服務，會員存在App的電子禮券、會員點數，可同步於線上購物時進行折抵，至於skm online目前尚未開放禮券、點數折抵，目前系統規劃中，未來可望進一步解鎖。

新光三越熟客系統，透過客製化的服務提供逾2萬名專櫃人員深耕主顧客經營，5月以來以餐飲食品及化妝品表現最佳，近期因服飾、精品進入換季折扣期，搭配館內及銀行加碼活動，也有效帶動服飾類商品表現。而提供廣大會員購物服務的新光三越App，涵蓋生活用品、美妝、家電、保健食品等5千多項商品，也提供無接觸消費及宅配服務，是深受會員喜愛的線上線下消費工具。

另外，比漾廣場醞釀一年打造的「beyond beyond線上內容百貨店」正式上線，目標為整合數位雜誌、選品電商、百貨官網三大結構。第一階段上線先提供內容服務，邀請近30位作家分享美食、旅行、生活內容。第二階段預計7月下旬提供選品電商服務上線，最後一階段於8月下旬推出比漾廣場官網首度大改版，並整合串聯平台上的各類服務。

beyond beyond開站也整合了比漾卡點數權益，整合線上平台與比漾廣場實體百貨「雙向積點、雙向兌點」。會員可透過beyond beyond、比漾廣場App、比漾廣場實體店，三種不同渠道來使用點數。即日起新加入beyond beyond網站會員可獲得100點的會員點數，7月16日前加入網站會員可抽AirPods。

新光三越250萬會員，現在於App精選優惠、熟客系統一對一購物服務，會員存在App的電子禮券、會員點數，可同步於線上購物時進行折抵。圖／新光三越提供
新光三越250萬會員，現在於App精選優惠、熟客系統一對一購物服務，會員存在App的電子禮券、會員點數，可同步於線上購物時進行折抵。圖／新光三越提供
環球購物中心預計在7月改版升級「環球Online」線上購物，也會讓會員點數可在實體百貨、App、官網線上線下互相累積、使用。圖／環球購物中心提供
環球購物中心預計在7月改版升級「環球Online」線上購物，也會讓會員點數可在實體百貨、App、官網線上線下互相累積、使用。圖／環球購物中心提供
比漾廣場「beyond beyond線上內容百貨店」正式上線，第一階段上線先提供內容服務，預計7月下旬提供選品電商服務上線。圖／摘自beyond beyond官網
比漾廣場「beyond beyond線上內容百貨店」正式上線，第一階段上線先提供內容服務，預計7月下旬提供選品電商服務上線。圖／摘自beyond beyond官網

環球購物中心 禮券 疫情

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