吃得到濃郁鴨肝香！點水樓首次賣「水餃」3口味可選
新冠肺炎疫情嚴重影響民生生活，各大餐廳除了推出外帶、外送餐點之外，也有不少業者推出冷凍食品。主打江南料理、點心的「點水樓」，本次以台灣黑毛豬肉為餡料，推出3種口味的冷凍水餃，甚至還有奢華的「鴨肝口味。同時這亦為點水樓首度推出冷凍水餃產品，讓民眾居家防疫也能輕鬆吃。
點水樓本次推出的黑毛豬肉水餃，標榜以師傅手工撖皮，並透過菠菜、紅菜根為麵皮增添自然色彩。內餡則是使用台灣黑毛豬肉與老母雞高湯為基礎所製成，共有原味、九層塔、鴨肝等3種口味。其中「原味」使用高麗菜帶出黑豬肉的鮮味，每包15入，售價225元。「九層塔口味」則是在內餡加入九層塔，增添香料層次感，每包15入，售價225元。至於「鴨肝口味」使用鴨肝與黑毛豬肉混合，每顆水餃內均含有「7公克鴨肝」，滋味豐厚，每包15入，售價375元。
除了冷凍水餃之外，點水樓於疫情起間，也推出一系列外帶外送餐點。「五星牛肉麵超值套餐」內含有點水樓牛肉麵、奶皇玉露包或盆菜，每套原價345元，優惠價250元。另外還有元盅雞湯、櫻花蝦炒飯、紅燒獅子頭等不同的套餐組合，均可享外帶優惠。
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