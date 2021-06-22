毛小孩在寵物友善酒店門口尿尿被勸說 台灣設計師難過表示：對寵物可以更尊重

台灣服裝設計師陳季敏的家人今晨出門遛狗，小狗在行經台北金普頓大安酒店（Kimpton Da An Hotel）外的走道時尿尿，飯店相關人員關切表示，這是飯店的地和車道，下次避免在這裡尿尿。家人返家後反映給陳季敏知悉，陳季敏相當難過與憤怒，「飯店標榜寵物友善，卻對路過的寵物很不友善，不明白為什麼是這樣的處理態度。」

陳季敏對於事件的原委表示，「早上8點家人去遛狗，經過金普頓酒店的時候狗狗尿尿了，飯店人員過來表示這是飯店的地和車道，小狗不可以在這裡尿尿。家人回來和我說這件事，我10點多去飯店反映，想表達的有兩件事，第一，小狗哪時候要尿尿不是可以控制的，只是經過外面行開放的空間，也沒有擅入飯店；再者，飯店標榜寵物友善，應該是對寵物都能有同理心，和我說明的李經理強調這是飯店的地、車道，但是也沒有圍起來，所以我覺得很難過，我們對寵物應該可以更尊重，那才是文明。」