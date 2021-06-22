快訊

關島推「外國人打疫苗團」！抵達隔天就接種 費用曝光

評／美軍亞太兵力配置爭議：僅台灣需要「非對稱建軍」？

吳念真「人間條件」線上開播 首播吸引逾四萬戲迷

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
綠光劇團昨晚在FB粉絲專頁及YouTube官方頻道開播「人間條件–滿足幸福缺憾快感」。記者陳宛茜／翻攝
綠光劇團昨晚在FB粉絲專頁及YouTube官方頻道開播「人間條件–滿足幸福缺憾快感」。記者陳宛茜／翻攝

綠光劇團昨晚在FB粉絲專頁及YouTube官方頻道開播「人間條件–滿足幸福缺憾快感」，首播吸引超過4萬多人線上觀看。綠光劇團表示，直播結束後一小時內，影片觀看次數更直逼10萬人次，截至今日上午，二平台累積觀看次數超過30萬人次。

首播聊天室同時也踴進數萬筆留言：「用200吋投影看人間條件，把以前沒看到的一口氣看回來，很過癮」、「希望看完能帶起更多人一起到現場看舞台劇」、「謝謝綠光，都還記得當初現場看人間條件時的感動」。 更有遠在德國、澳洲、日本、香港、新加坡等全球海外粉絲表示「謝謝綠光劇團，讓遠在海外的我們也能感受人間溫暖」、「我在澳洲看人間條件。你們太棒了，謝謝」、「人在東京一年半沒回台灣了，謝謝綠光」、「人在德國可以看到綠光劇團的舞台劇，實在是太感動」、「我在香港，一年半回不了台灣，謝謝綠光」。

「人間條件」系列是劇場界的的國民劇，自2001年開演以來，場場爆滿、票券更是一推出便秒殺。此次綠光劇團首次開放全系列1-6集線上免費收看，更比照在劇場呈現，每晚由導演兼編劇吳念真向觀眾謝幕。

昨天謝幕時，吳念真回憶起當年首次「下海」擔任劇場編導的過程。他透露，「人間條件一滿足幸福缺憾快感」本來是他為電視劇而寫，最後決定搬上舞台，劇中從十七歲演到七十歲的黃韻玲、首次本色演出的李永豐，都讓人大開眼界。「觀眾們一起鴉雀無聲或同時在爆笑，對我來講是一個極大的感動，我覺得作為一個創作者的驕傲或安慰在那一剎那都拿到了希望今天晚上的演出或許多多少少，你也有這樣的感覺，」

最後，吳念真用謝銘祐的歌曲「愛相信咱一定會閣見面」畫下句點，跟觀眾相約「我們明天見」。

●【人間條件系列】第一集到第六集即起至本周六線上免費播放，每天晚上7點半，每天播出１集，每集上架48小時，線上觀看平台請至綠光劇團FB粉絲專頁或至綠光劇團YouTube頻道 (https://youtu.be/KLzFkZYRtlU)。綠光劇團也期待觀眾能給劇團支持與力量，響應【雨天，我們撐傘】票款轉捐款方案，詳洽綠光劇團fb粉絲頁。

劇場 吳念真 香港

延伸閱讀

屏東觀光圈沒閒著 今線上成果發表互動有好禮

吳念真「人間條件」1至6集 今晚起免費線上播放

六福村動物園Online 親子在家也能輕鬆逛動物園

獨／童星迎來首次線上畢業典禮 禮物竟是YouTube？

相關新聞

吳念真「人間條件」線上開播 首播吸引逾四萬戲迷

綠光劇團昨晚在FB粉絲專頁及YouTube官方頻道開播「人間條件–滿足幸福缺憾快感」，首播吸引超過4萬多人線上觀看。綠光...

白T牛仔褲＋拖鞋也能飄仙氣？Jisoo示範高級感穿法

韓國女子天團BLACKPINK所屬的經紀公司YG Entertainment日前宣佈BLACKPINK出道5周年企劃之一...

黑貓就是讚！周冬雨上海電影節Animaux珠寶上身雙倍萌

同樣是寵物，貓咪的存在常帶給人神奇的療癒力量。而如果能把自己心愛的寵物化為珠寶配戴，又是何等的妙不可言？身為法國珠寶品牌...

疫情期間衝i郵箱使用率 中華郵政推優惠＋抽獎

為推廣i郵箱，中華郵政從即日起至9月30日止，推出「網購貨到付款．30郵禮＋月月抽」活動，活動期間內，只要到郵政網購中心...

工作有度假fu！疫情求生術 飯店業瞄準異地辦公商機

三級警戒持續到6月28日，全台還處於抗疫氛圍，飯店業住宿率低迷，看準異地辦公商機，高雄多家飯店都推出行動辦公專案，鎖定商...

清潔完雙手別忘一步驟！護手霜迷人氣味帶你神遊全世界

在疫情期間，大家都知道要勤洗手，但每天多次洗手，可能會讓手變得乾燥，甚至出現紅腫，那麼就別忘了要用護手霜，為雙手保濕是很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。