吳念真「人間條件」線上開播 首播吸引逾四萬戲迷

綠光劇團昨晚在FB粉絲專頁及YouTube官方頻道開播「人間條件–滿足幸福缺憾快感」，首播吸引超過4萬多人線上觀看。綠光劇團表示，直播結束後一小時內，影片觀看次數更直逼10萬人次，截至今日上午，二平台累積觀看次數超過30萬人次。

首播聊天室同時也踴進數萬筆留言：「用200吋投影看人間條件，把以前沒看到的一口氣看回來，很過癮」、「希望看完能帶起更多人一起到現場看舞台劇」、「謝謝綠光，都還記得當初現場看人間條件時的感動」。 更有遠在德國、澳洲、日本、香港、新加坡等全球海外粉絲表示「謝謝綠光劇團，讓遠在海外的我們也能感受人間溫暖」、「我在澳洲看人間條件。你們太棒了，謝謝」、「人在東京一年半沒回台灣了，謝謝綠光」、「人在德國可以看到綠光劇團的舞台劇，實在是太感動」、「我在香港，一年半回不了台灣，謝謝綠光」。

「人間條件」系列是劇場界的的國民劇，自2001年開演以來，場場爆滿、票券更是一推出便秒殺。此次綠光劇團首次開放全系列1-6集線上免費收看，更比照在劇場呈現，每晚由導演兼編劇吳念真向觀眾謝幕。

昨天謝幕時，吳念真回憶起當年首次「下海」擔任劇場編導的過程。他透露，「人間條件一滿足幸福缺憾快感」本來是他為電視劇而寫，最後決定搬上舞台，劇中從十七歲演到七十歲的黃韻玲、首次本色演出的李永豐，都讓人大開眼界。「觀眾們一起鴉雀無聲或同時在爆笑，對我來講是一個極大的感動，我覺得作為一個創作者的驕傲或安慰在那一剎那都拿到了希望今天晚上的演出或許多多少少，你也有這樣的感覺，」

最後，吳念真用謝銘祐的歌曲「愛相信咱一定會閣見面」畫下句點，跟觀眾相約「我們明天見」。

●【人間條件系列】第一集到第六集即起至本周六線上免費播放，每天晚上7點半，每天播出１集，每集上架48小時，線上觀看平台請至綠光劇團FB粉絲專頁或至綠光劇團YouTube頻道 (https://youtu.be/KLzFkZYRtlU)。綠光劇團也期待觀眾能給劇團支持與力量，響應【雨天，我們撐傘】票款轉捐款方案，詳洽綠光劇團fb粉絲頁。