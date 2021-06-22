抗疫在家都沒動？輕便好收納，讓你在家也能有器械式皮拉提斯的效果！

Beaurit 皮拉提斯工具組 是由韓國知名皮拉提斯講師 Sol 研發的新生代產品。由於從小彈大提琴造成身體嚴重變形，自己研究了數十種改善及鍛鍊身體的方法之外，也在韓國創辦了 FIND YOUR BEAUTY 運動中心，累積了 10,000 多名學生，協助他們鍛鍊身體並獲得了許多學員的信賴及好評。由於疫情讓許多人無法安心到健身房運動，因此他們針對皮拉提斯運動開發了工具組，期望可以讓使用者待在家也能不間斷的鍛鍊身體。

皮拉提斯是一個可帶動全身的肌肉運動方式，配合 Beaurit皮拉提斯工具組 使用能夠更有效緊實小腹及側腹肌群。此外，還能訓練身體平衡感，並增加柔韌性，練出健康的身體線條。為了日常生活中姿勢不正確的現代人，可以擁有健康美麗的體型、以及更長的生命力，我們必須要更自覺性的在家運運動以及進行身材管理。

圖 / Beaurit

Beaurit 皮拉提斯工具組 符合人體工學構造的半圓滾筒可在不傷骨骼的情況下支撐人體頸椎，將頸椎的彎曲部位靠在滾筒上，可以使背部承受身體重量，在訓練其他部位的同時可以刺激背部肌肉，並改善腰酸背痛矯正復位歪斜的姿態。而滾筒可有效舒緩身體各處的緊繃肌肉、促進身體循環代謝，並達到放鬆心情、釋放壓力的效果。另外半圓滾筒上共有 40 個凹凸結構的功能性設計，可精準的按摩身體各個容易緊繃的刺激點，有效幫助緩解肌放鬆後的身體才能有效鍛鍊出健康的身體線條。這是通過100次以上的測試發現, 對肌肉緩解最有效的40個環狀突起能夠最有效緩解現代人僵硬的肌肉。

另外， Beaurit 皮拉提斯工具組 的彈力帶擁有足夠的阻力可以完整訓練全身肌肉，在正常情況下要將彈力帶拉伸至兩倍長度就會需要 4 kg 的拉力了！此外，還能利用調整彈力帶的長度，達到減弱或增強阻力的效果。 彈力帶的阻力是運用彈簧原理而非重量訓練，因此能雕塑出修長的肌肉線條，不用擔心練出粗壯的大肌肉。此外，也能改善女生最討厭的斜方肌肉群，不用打瘦肩醫美針也能擁有夢寐以求的直角肩！ Beaurit 皮拉提斯工具組 的用途廣、可塑性強，操作方式多樣化，從簡單入門的伸展至較進階困難的動作都適用，可徹底鍛練到身體各個部位，活化大大小小每個肌群！

圖 / Beaurit

Beaurit 皮拉提斯工具組 採用最高級 LG ABS 材料[MADE IN KOREA]，唯一一種安全可實現材質製成的可舒緩肌肉，又是不需擔心細菌繁殖污染的衛生材質，且不到1KG重量的輕便材質，而堅硬可承受1t的重量，另外搭配 Beaurit 工具組可有效增強訓練強度，透過調整彈力帶的阻力，能提升身體感受力讓運動效果加倍，墊上皮拉提斯也能創造器械式皮拉提斯的效果！

Beaurit品牌 官方 Youtube 頻道的御用示範老師是韓國知名的皮拉提斯專業教練 Sol ，她除了擁有長達五年的豐富教學經驗之外，在個人Instagram上也深受許多粉絲的喜愛及推崇。透過Sol老師的親身體驗教學，融入Beaurit 皮拉提斯工具組 中，彌補墊上皮拉提斯的不足之處，讓工具組可以發揮最大的效果，搭配飲食控制，健身事半功倍！Beaurit 官方 Youtube 會更新動作教學影片，影片內容多元又豐富，不但有眾多使用皮拉提斯工具組的運動教學，還會無私分享許多可以讓身體更健康、緊實的小撇步。無論你是新手還是老手，影片快慢隨你調整，線上影片重播無上限，跟著講師一步步動起來，在家運動不怕沒方向！跟著Sol老師紓壓健身動起來，隨時隨地線上課程跟著做，讓你開心擁有完美身軀！

圖 / Beaurit